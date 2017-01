8 ting du gikk glipp av i dokumentaren om Carrie Fisher og hennes mor

ANNONSE

HBO hadde premiere på dokumentaren «Bright Lights» den 7. januar i USA.

MOR OG DATTER: Debbie Reynolds og dattereren Carrie Fisher i 2011. De døde begge nå, med kun én dags mellomrom.

Spesielt nært forhold



Dokumentaren viser mor og datter, Carrie Fisher og Debbie Reynolds, som begge døde i julen og deres helt spesielle vennskap, og omtales som svært god.

Fisher var det som populært kalles

Debbie Reynolds døde – dagen etter datteren.

Star Wars-stjernen Carrie Fisher avled på sykehus etter at hun fikk et massivt hjerteinfarkt ombord på flyet som skulle ta henne hjem til Los Angeles.

SE KLIPP FRA BRIGHT LIGHTS:

En mektig manuskvinne



Carrie Fisher, for alltid kjent som prinsesse Leia i «Star Wars»-filmene, var også kjent som en feminist og ikke minst en kvinne med som hadde mange magiske løsninger for filmmanus i Hollywood.

HOLLYWOOD-TOPPER: Carrie Fisher var datter av de store 50-talls-stjernene Eddie Fisher og Debbie Reynolds. Det gjorde at hun var i en egen liga i Hollywood. Faren forlot moren for Elizabeth Taylor.

Hun var en av filmbyens mest verdsatte «manusdoktorer», det vil si en som reparerer filmmanus som ikke fungerer skikkelig.

Men det var først da hun gjentok rollen som prinsesse Leia i «Star Wars - The Force Awakens» at hun fikk et realt oppsving.

Samtidig avslørte hun i sin biografi at hun hadde hatt et forhold til Harrison Ford under den første filmen i 1976.

«Bright Lights» er svært god, og har du allerede sett den gir vi deg 10 ting som du kanskje gikk glipp av.

1. Shia LaBeouf som nederlandsk prostituert



Literally everyone should find a minute to enjoy this clip from #BrightLights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds. Tuesday, 9pm. pic.twitter.com/1dpC7qEuI7 — Sky Atlantic (@skyatlantic) 7. januar 2017

2. Carrie og hennes mor hadde samme sko

Laughing through tears watching the Carrie Fisher & Debbie Reynolds documentary, #BrightLights. Just exceptional women. pic.twitter.com/Hle8KGUveT — Jarett Wieselman (@JarettSays) 8. januar 2017

3. Carrie Fisher kunne virkelig synge

Love it! Carrie Fisher doing Barbra Streisand ❤️#BrightLights pic.twitter.com/jR9KVFNkOl — Claire (@TheQueenBTW) 8. januar 2017

4. Carrie smilte alltid hvis hun så kameraet

I'm going to need a box of tissues to watch Bright Lights. pic.twitter.com/AQVHBBFG97 — Carrie Fisher Gifs (@carrief_gifs) 4. januar 2017

5. Carrie drakk Cola hele tiden

WATCH: HBO is releasing the documentary Bright Lights about Carrie Fisher and Debbie Reynold's relationship on Jan 7th. Here's a clip: pic.twitter.com/Ilgxh77NL5 — Yashar (@yashar) 31. desember 2016

6. Og... lager verdens kuleste ord: Tsumommy

7. Debbie var en supermom



8. ... men pappaen var ikke mye tilstede