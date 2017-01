ANNONSE

Problemer i sexlivet er noe vi leser mye om. Men det er ikke noe vi helst snakker om.

- Jeg kan bli forbauset over hvor lenge folk har funnet seg i smerter under sex, sa sexolog Siv Gamnes til Nettavisen nylig.

LES OGSÅ: Har du hørt om coregasme?

Tilstanden har et navn



Hun kunne fortelle at det like ofte er menn som mangler sexlyst som kvinner, men at det gjerne fokuseres på det siste.

Det finnes også ting rundt samleie som man sjelden snakker om. Som at jenter bør tisse etter at de har hatt sex.

En sak er at mange, om ikke hele tiden, kan føle på en tristhet etter samleie. Og denne tilstanden har et navn. Det kalles post coital tristesse eller dysphoria.

Og for å være helt klar, dette oppstår når begge personer vil ha sex, og det kan like gjerne inntreffe om man er lykkelig og tiltrukket av partner.

- Ikke unormalt



- Det er ikke uvanlig å føle seg nedfor etter sex. Det trenger ikke være noe traumatisk som ligger bak eller fordi man angrer. Det trenger ikke være noe ondt som ligger bakom eller foregår, sier samlivsterapeut Denise Knowles til The Independent.

En forklaring kan være at det skjer en hormoneksplosjon når man har sex. Når denne avtar, kan man føle seg litt trist.

- Du går fra full glede til separasjon. Det kan få kvinner, og en del menn, til å føle seg litt triste. Det er en kroppslig sak som hender de fleste i større eller mindre grad, sier Knowles.

Les også: Seks grunner til at sextørke kan være bra for deg

GIKK DU GLIPP AV DENNE DATOEN?

RELATERTE VIDEOER: