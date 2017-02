Å ikke elske sitt eget barn: - Hva gjør du når du oppdager at tilknytningen ikke er der?

ANNONSE

Hvert år adopteres det rundt 150 barn fra utlandet til Norge. Hva skjer hvis en av foreldrene ikke klarer å knytte seg til barnet som kommer? I filmen «Hjertestart», som har premiere denne uken, får vi se en far som sliter med tilknytningen til sønnen etter at kona dør.

- Hva gjør du når tilknytningen som burde være der, ikke skjer? Faren opplever at han ikke har det som trengs for å være forelder, sier regissør Arild Andresen.

Kristoffer Joner spiller rollen som faren Kjetil, som blir desperat når han sorgtung blir sittende igjen med adoptivsønnen. I et intervju med Nettavisen fortalte Joner at tankene rundt adopsjon ikke hadde vært fremmed for ham. For noen år tilbake fikk han beskjed fra legen om at han kanskje ikke kunne få barn.

- Jeg ville så gjerne ha barn, så jeg tenkte at om dette vedvarer, så må jeg adoptere, sa Joner til Nettavisen.



I filmen tar hans rollefigur Kjetil, det mange vil se som et drastisk valg. Joner vil likevel forsvare karakteren Kjetil.

- Han forstår at han ikke elsker barnet, og forstår at barnet må elskes, så han må finne en løsning. Han vil ikke være slem mot barnet. Han vil bare det beste for sønnen, sier han.

Se traileren til filmen her:





Knyttet seg bare til moren

Før innspillingen startet visste ikke regissør Andresen mer enn andre om adopsjon. Han gjorde derfor mye research på forhånd.

- Det som ofte kan være et problem, er at barnet sliter med å tilknytte seg foreldrene - eller at barnet bare knytter seg til én av dem. Det er det som skjer her: Daniel knytter seg bare til mammaen. Faren er mye borte på jobb, og alle som er mye borte fra barna sine vet at det kan være vanskelig når de kommer hjem igjen, sier han, og fortsetter:

- Ting var bra. Daniel trengte ikke knytte seg til faren fordi moren alltid var der. Men så blir moren borte, og far og sønn har aldri fått det båndet de trenger.

Kristoffer Joner har hovedrollen og Arild Andresen er regissør av Hjertestart.

Får ros av Adopsjonsforum

Øystein Gudim, daglig leder i Adopsjonsforum, har fått se filmen sammen med Andresen. Han mener at filmen er troverdig, men at de heldigvis sjeldent opplever akkurat den problematikken som vi ser i filmen.

- Vi ser svært sjeldent at foreldre sliter med å bygge en relasjon til barnet. I de fleste tilfeller med tilknytningsproblemer, er det barnet som sliter med å knytte seg til foreldrene, sier han.

Øystein Gudim, daglig leder i Adopsjonsforum.

Kjetil - hovedpersonen i filmen - kommer hjem til en sønn som trenger en trygg forelder som elsker ham. Dette klarer han ikke å gi.

- Her er det far som ikke klarer å få et forhold til sønnen sin. Han har vært mye borte, så det er mor som har tatt seg av barnet. Når mor blir borte, sitter faren med mange spørsmål. Filmen handler ikke bare om adopsjon, men om fedre som ikke har en god nok relasjon til barnet sitt, sier Gudim.

- Jeg har så mye kjærlighet til dattera mi

Kjetil forstår ikke hvordan han skal håndtere foreldrerollen.

- Han blir sint og irritert hver gang sønnen ikke gjør som han vil. Alle foreldre kan kjenne seg igjen i det å bli irritert på barna sine, men her er det tydelig en mann som ikke er helt i vater, sier Gudim.

I én scene - som de fleste foreldre kan kjenne seg igjen i - ser vi at Kjetil prøver å få med seg sønnen hjem fra skolen, mens sønnen er ivrig opptatt med en lek. «Kom nå, ellers kjører jeg,» sier han et par ganger. Da gutten ikke kommer, velger han å kjøre.

Så langt ville ikke Kristoffer Joner gått selv.

- Jeg tror alle foreldre kan kjenne seg igjen i problemene til Kjetil. Alle foreldre kan bli «pissed off» på ungene sine - jeg også. Men jeg har så mye kjærlighet til dattera mi, så jeg ville ikke kjørt i den situasjonen. Problemet til Kjetil er at han ikke elsker barnet. Vi andre tilgir barna våre raskt, og takk og lov for det, sier Joner.

Kjetil (Kristoffer Joner) reiser tilbake til Colombia med sønnen Daniel.

Reiser tilbake

For å takle situasjonen, velger Kjetil å reise til Colombia for å lete etter en løsning på situasjonen der.

- Han reiser tilbake, og tror kanskje at det er en bedre løsning. At livet der vil være bedre enn det han kan tilby, sier Gudim.

Dette har han heldigvis aldri opplevd blant adoptivforeldre i virkeligheten. Men situasjonen i Colombia er godt presentert i filmen, mener han.

- Måten barnehjemmet opptrer på, er absolutt troverdig. Taxisjåføren, som er en av hovedpersonene, kjenner vi godt igjen. Han minner om sjåførene vi har brukt - vi bruker ofte de samme taxisjåførene over tid, sier han.

Arild Andresen har regissert Hjertestart.

Viktig med samarbeid

Andresen forteller at det var viktig for ham å samarbeide med norske adopsjonsforeninger.

- Jeg var opptatt av å involvere dem, og det var positivt og spennende. Samtidig handler filmen om mer enn adopsjon, sier han.

Problemene til Kjetil kunne like gjerne tilhørt en biologisk far.

- Historien i filmen er knyttet opp mot at barnet er adoptert. Det ville vært en annen historie hvis det var hans biologiske sønn. Men den distansen Kjetil føler, at barnet er fremmed for ham, kunne han følt uansett. Jeg synes selv at barna mine kan være mystiske og vanskelige å forstå innimellom, smiler Andresen.