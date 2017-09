Absurd følelse på scenen: Gjett hva skuespillerne har under nonnekostymene

Jenny Langlo og Amanda K'Odingo forteller om utfordringene med kostymene i «Les Miserables». I dag har forestillingen premiere.

«Les Miserables» er en av verdens mest populære musikaler, og fredag 8. september har forestillingen premiere på Folketeateret i Oslo. Skuespillerne lover en røffere og mer brutal versjon av musikalen enn vi har sett før.

- Vanligvis pleier det ikke være så eksplisitt på scenen, men når det blir så realistisk som dette, blir det ganske grusomt. Men det er vakkert laget likevel, sier Jenny Langlo.

Fakta: Les Miserables og Cosette

Musikal fra 1980 basert på Victor Hugos roman. Musikk av Claude-Michel Schönberg og tekst av Alain Boublil. Vi følger den løslatte straffangen Jean Valjean, som får et nytt og bedre liv etter mange år i fengsel. Men politiinspektør Javert glemmer aldri sitt hat mot Jean Valjean. I sitt nye liv adopterer han en foreldreløs jente. Cosette vokser opp med en kjærlig og velstående adoptivfar. En dag møter hun Marius, som hun øyeblikkelig forelsker seg i. Men Marius har planer om revolusjon.





Deler på rollen

Hun og Amanda K'Odingo deler på rollen som Cosette. Cosette er en foreldreløs jente som reddes av Jean Valjean, en frigitt straffange som prøver å skape et nytt liv.

I forestillingene hvor de ikke spiller Cosette, er de med i ensemblet. Da spiller de en rekke småroller.

- Det morsomme er at når jeg har på nonnekostyme, har jeg horekostyme under. Det er en absurd setting, ler Langlo.

Jenny Langlo (bak Karin Park) spiller både fabrikkjente, prostituert, nonne og andre roller annen hver forestilling. Resten av forestillingene har hun en av hovedrollene.

Kan ikke gå i trapper

K'Odingo forteller at Cosette-kostymet byr på visse utfordringer.

- Det er veldig upraktisk! Du kan blant annet ikke gå i trapper. Det har skjedd at jeg har tryna, for å si det sånn. Men det går egentlig veldig greit, sier hun.

Cosette må dessuten bruke korsett. En skulle kanskje tro at dette bød på utfordringer for unge skuespillere, men ifølge K'Odingo er det ikke sånn.

- Jeg syns det er veldig komfortabelt. Vi har tatt mål til korsettene mens vi holder magen ute, så vi kan få sunget. Og da er det er deilig. Man føler seg litt staselig, sier hun.

Det å ta på kostymet byr imidlertid på større utfordringer.

- Vi har korsett, krinoline, underskjørt og så kommer kjolen oppå der, og cape, kyse, parykk og høyhælte sko. Og hvis du glemmer å ta på skoene først, må du gjøre alt på nytt, ler K'Odingo.

Amanda K'Odingo og Jenny Langlo får ha flotte kjoler når de spiller Cosette - men kjolene er litt strevsomme å få på seg.

Synger lyst

De to skuespillerne må ikke bare takle et krevende kostyme, de må også synge ekstremt lyse toner. Ingen av dem er vant til det.

- På audition til Cosette var det første gang i mitt liv jeg sang så lyst. I tidligere roller jeg har hatt i musikaler, har jeg alltid sunget grovt. Folk har blitt imponert over dybden min heller enn høyden, sier Langlo.

K'Odingo hadde samme opplevelse:

- Jeg synger vanligvis mørkt. Jeg ble overrasket over at jeg fikk en rolle som skulle være førstesopran. Så jeg har jobbet veldig, veldig hardt og veldig teknisk for å komme lyst nok, sier hun.

Audition gikk tydeligvis bra, og regissør Per-Olav Sørensen var fornøyd med de lyse tonene deres. Men ventingen på det endelige svaret var pinefull.

- Jeg følte jeg hadde eksistensiell krise mens jeg ventet på svaret. Jeg dro på studiereise til Afrika, og jeg satt og ventet på telefonen. Og to dager før oppholdet var slutt fikk jeg melding fra Karianne: «Hei, kan du ringe meg». Da var krisen over, smiler hun.

Amanda K'Odingo forteller at en av de morsomste scenene hun spiller i Les Miserables, er da hun får banke Fantine, her spilt av Karin Park.

Buss fra hjembygda

Og nå er det snart premiere. Langlo forteller at hun gleder seg til å spille for publikum:

- Det er satt opp buss fra hjembygda mi, så det blir spennende å se om det kommer noen på den ... Familien min og jeg har alltid elsket musikalen, så for meg var det enormt stort å få en rolle. Men jeg var ikke klar over hvor mange andre som syntes det var stort. Idet det ble offentliggjort at jeg hadde fått rollen, var det så enorm respons fra folk. Det ble jeg overrasket over, forteller hun.

Og hun er ikke i tvil om at dette er blant de beste musikalene som er skrevet.

- Du tror at de fineste sangene er sunget, men nei, så kommer den sangen og den sangen. Jeg forstår nesten ikke hvordan det er mulig å ha så mange fantastiske sanger i én musikal. Det er det eneste som står i hodet mitt om dagen, men jeg blir ikke lei. Jeg så faktisk filmen igjen her om dagen, sier hun.

Jenny Langlo synes Les Miserables har så mange gode sanger at det nesten ikke skulle vært mulig.