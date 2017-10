Adam Douglas vant «Stjernekamp»

- Dette hadde jeg aldri trodd, sa en tydelig rørt Adam Douglas.

Etter 10 uker og 13 sjangere var det Didrik Solli-Tangen (30) og Adam Douglas (36) som sto igjen i finalen av «Stjernekamp» på NRK lørdag kveld.

Til slutt var det Adam Douglas som fikk flest stemmer av TV-seerne, og ble dermed årets Stjernekamp-vinner.

- Dette er helt utrolig. Tusen hjertelig takk. Dette er fantastisk! Dette hadde jeg aldri trodd, hvilken ære å få være med, sa Douglas.

Adam Douglas sang «False Alarm» av Matoma & Becky Hill, «Try a Little Tenderness» av Otis Redding og sin egen låt, «I Once Was an Honest Guy». Didrik Solli-Tangen sang «Tårnarien» fra «Tosca» av Giacomo Puccini, «The Sun Always Shines on TV» av a-ha og sin egen låt, «My Heart Is Yours».

Det var første gang at to menn sto igjen i finalen av Stjernekamp. I forrige uke, da disco og joik var sjangeren, gikk Ida Marie ut.

På Twitter var det mange som jublet sammen med Douglas:

#stjernekamp YES YES YES YES YES!!! =D — Karolinsk (@Karolinsk) October 28, 2017

Eg hadde mista litt trua på folkevotering etter 11. september, men no kjem trua på demokratiet snikande tilbake. #stjernekamp — Håkon (@haakonaa) October 28, 2017

GRATULERER ADAM DOUGLAS! 🔥🙌🏼 Kanskje den råaste vokalisten i Stjernekamp ever 🙏🏻 #Stjernekamp — Marita Solheim (@solhe1m) October 28, 2017

#stjernekamp TAKK OG LOV! Norge, mulighetenes land! — Trude G. Knutsen (@T_lutt) October 28, 2017

All is right in the world! Congrats Adam! #stjernekamp — Bente B 🏳️‍🌈 (@kafarsken) October 28, 2017

