Adele er en dame vi digger, ikke minst fordi hun er så rasende dyktig, men også fordi hun har mange gode budskap å komme med.

Blant annet har hun glemt teksten og bannet seg bort.

Hun har stoppet konsert for å kjefte på publikummer som filmet.



Og hun har ikke minst rapet på scenen, og lagt skylden på burgeren hun spiste til middag.

Adele vant fem priser under Grammy Awards og sitter på en av verdens største platekontrakter

Tidligere har hun sagt at hun vil ta en pause fra artistlivet, rett og slett for å fokusere på sin sønns oppvekst.

I intervjuer har Adele sagt at sønnen Angelo er med henne overalt.

- Han ser at jeg er en kvinne med makt. Jeg håper at han lærer ved å være sammen med meg, at han skal respektere kvinner.

