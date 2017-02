Adopsjon: - Det er viktig å huske på at adopsjon er en større forandring for barnet enn for foreldrene

ANNONSE

Adopsjon er en lang og krevende prosess, og foreldrene må ofte vente lenge på et etterlengtet barn. I Arild Andresens film «Hjertestart», som har premiere denne uken, følger vi en far som ikke klarer å knytte seg til adoptivsønnen og som sliter med foreldrerollen etter at kona dør.

Barn som sliter med tilknytning

Heldigvis er det ikke vanlig at foreldre får problemer med tilknytningen til barnet:

- Vi ser svært sjeldent at foreldre sliter med å bygge en relasjon til barnet. I de fleste tilfeller med tilknytningsproblemer, er det barnet som sliter med å knytte seg til foreldrene, sier Øystein Gudim, daglig leder i Adopsjonsforum.

Adoptivbarna har ofte opplevd brudd med omsorgspersoner og har kanskje vært innom flere hjem før de kommer til sine nye foreldre.

- Dette er noe vi jobber med å forberede foreldrene på, sier han.

Blant annet holdes det adopsjonsforberedende kurs, som er obligatorisk for kommende adoptivforeldre. Her er tilknytning et sentralt tema, forteller Gudim.

- Det er som regel barna som sliter. De har erfart at voksne kommer og går, og at de derfor ikke er til å stole på. Nå sliter de med å etablere en trygg relasjon til voksne, sier han, men legger til at det selvsagt kommer an på barnets alder og bakgrunn og at det ikke gjelder alle.

- Barn reagerer ulikt. Men vi ser at enkelte ikke tør å stole på foreldrene, at de tar avstand, sier han.

Foreldrene må vise at de aldri vil forsvinne

Gudim poengterer at adopsjon er en enorm stor endring for barnet.

- De fjernes fra barnehjemmet eller stedet de bor, tas med på et fly og kommer til et nytt og ukjent land hvor alt er annerledes, sier han.

Det er mange ting foreldre kan gjøre for å sørge for å gi barnet trygghet.

- For foreldrene er det viktig at begge to stiller opp for barnet fra første stund. De må bygge opp trygge rutiner, vise at barnet kan stole på dem og at de aldri vil forsvinne. De må sørge for at barnet føler seg velkomment, sier Gudim.

Bør skjerme seg

Adoptivforeldre oppfordres også til å skjerme seg fra omverdenen i begynnelsen.

- Selvsagt vil foreldrene gjerne vise fram sitt nye barn til slekt og venner. Men det kan bli forvirrende for barnet. Her møter barnet to nye mennesker det skal prøve å knytte seg til, og så dukker det opp både bestemødre, tanter, onkler, fettere og kusiner i tillegg, sier han.

Foreldrene må fra første stund gjøre det klart at de er de viktigste omsorgspersonene.

- Hvis barnet gråter, skal ikke bestemor eller tante trøste barnet. Foreldre må ta seg av ting som trøst, mating og legging i begynnelsen. De må vise at det er de som er foreldrene og at barnet kan føle seg knyttet til dem, sier han.

Barnet er tross alt viktigere enn resten av slekta.

- Det kan godt hende at tante blir snurt, men hun kan gjerne komme på besøk - bare ikke med en gang, sier han.

- For barnet kan det være forvirrende

Alderen på barnet er en annen viktig faktor. Et lite spedbarn kan lettere knytte seg til foreldrene enn barn som allerede har knyttet seg til andre. Med større barn er det desto viktigere å markere seg som en tydelig omsorgsperson.

- Hvis man får inn en treåring midt i trassalderen, og barnet får et trassanfall, kan ikke hvem som helst hjelpe. Barn som kommer fra et barnehjem er vant til å gå til hvilken som helst voksen, sette seg på hvilket som helst fang. Nå må foreldrene vise at det er to personer som er omsorgspersonene, sier han.

Mange barn kan også ha vært innom fosterhjem før de kommer til sine nye foreldre. Kanskje har de omsider knyttet seg til fosterfamilien, før de plutselig flyttes til et nytt sted?

- Vi er opptatt av å gi barna en trygg start på det nye livet. Dette er en større forandring for barnet enn for foreldrene. Foreldrene er voksne og har forberedt seg lenge på dette. For barnet kan det være forvirrende, sier Gudim.

Kan oppleve fødselsdepresjon

Omtrent ti prosent av biologiske mødre opplever fødselsdepresjon, skriver Nettdoktor.no. Forekommer dette hos adoptivforeldre?

- Vi har vært borti situasjoner hos noen som opplever at de ikke fikser det. Dette er likt fødselsdepresjon, sier Gudim.

Han kjenner selv til en mor som fikk en sterk fødselsdepresjon etter å ha født sitt andre barn. Hun bodde et år borte fra resten av familien før hun var klar til å ta imot barnet.

- Sånt kan forekomme også hos adoptivforeldre. I slike situasjoner prøver vi å veilede dem til hvor de kan få hjelp. Vi anbefaler psykologer, familieterapi, helsestasjon ... der det finnes hjelp, sier han.

Sjeldent at foreldre angrer

I filmen «Hjertestart» er det mor som knytter seg til barnet, mens far er fraværende. Hender det at adoptivforeldre angrer på valget sitt?

- Når foreldre adopterer, er det et veldig ønsket barn. Vi ser på skilsmissestatistikken at det er et lavere antall skilsmisser blant adoptivforeldre enn blant biologiske foreldre. Det kan være fordi de har jobbet så hardt med prosessen med å adoptere at de står sterkere sammen når barnet kommer, tror Gudim.

Likevel finnes det adoptivforeldre som lurer på om det virkelig var dette de ville.

- Selvsagt forekommer det skilsmisser også blant adoptivforeldre, og i noen tilfeller kan det kanskje være fordi en av dem vil hoppe ut. Livet er mangfoldig. Men det er ikke vanlig å angre, sier han, og minner om at enhver forelder kan oppleve en svak følelse av anger innimellom:

- Når man får en tenåring i huset, kan man kanskje lure på hva man har gjort. Men sånn er det for alle foreldre. Én ting er den lille rosa drømmen om et barn på fanget - om 15 år er barnet en slamp av en tenåring, smiler han.

