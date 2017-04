Aksel Lund Svindal skal ha fått kjæreste

ANNONSE

Ifølge Se og Hør skal alpinstjernen Aksel Lund Svindal (34) ha funnet lykken med den 30 år gamle modellen og danseren Gitte Lill Paulsen fra Bergen.

Kommunikasjonssjef i Skiforbundet, Espen Graff, sier til ukebladet at Svindal ikke ønsker å kommentere saken. Det ønsket heller ikke Paulsen da Se og Hør tok kontakt.

- Jeg vil helst ikke kommentere dette. Dere må ta kontakt med ham, skal hun ha uttalt.

På sin Instagram-konto la Paulsen 2. mars ut et bilde av seg selv og Aksel Lund Svindal sammen med flere andre på et treningssenter.

Som ukebladet skriver viser også bilder de to har lagt ut på Instagram at begge befant seg i Aspen i midten av mars, da verdenscupen i alpin ble arrangert i den amerikanske byen.

Begge har også lagt ut bilder fra Madrid, hvor Paulsen skal ha vært i forbindelse med et modelloppdrag.

I 2013 skrev Side2 om at Gitte Lill Paulsen gjorde stor suksess i utlandet, til tross for at hun hadde trodd hun var for stor til å bli modell.

- Jeg visste at jeg ikke var en typisk modellstørrelse, og tenkte vel aldri på å bli på modell. Derfor var jeg heller ikke overlykkelig, sånn «Åh, nå blir det mye jobb». Jeg trodde ikke at det var så mye å gjøre for sånne som meg, sa hun til Dagbladet den gang.

Aksel Lund Svindal skal ha vært singel siden det i 2013 ble slutt mellom ham og den amerikanske alpinstjernen Julia Mancuso. De to hadde da vært kjærester i fire år.

Gitte Lill Paulsen skal ha blitt headhuntet av modellbyrået Ford Models i 2009, og har siden gjort en rekke prestisjefylte modelloppdrag.

Paulsen skal være bosatt i USA.

Her er et knippe bilder som hun har delt på Instagram:

