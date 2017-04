Aksel Lund Svindal viser fram kjæresten på Instagram

ANNONSE

For et par uker siden ble det kjent at Norges stjernealpinist Aksel Lund Svindal (34) har blitt kjæreste med supermodellen Gitte Lill Paulsen (30) fra Bergen.

Ingen av de to ønsket da å kommentere forholdet, men i påsken har begge delt bilder av hverandre på Instagram.

- Påske i New York er ikke så ille, skriver Svindal til en videosnutt av seg selv og den New York-baserte modellen og danseren.

Easter holidays in New York is not so bad😊 @gittelill Et innlegg delt av Aksel Lund Svindal (@asvindal) lørdag 15. April. 2017 PDT

Gitte Lill Paulsen har på sin konto delt flere bilder av at hun og Svindal spiller kort.

🐰❤️ #Deal #Winning Easter 🐇 Photo by @whoisderrickleung Et innlegg delt av Gitte (@gittelill) søndag 16. April. 2017 PDT

Ville ikke uttale seg

Det var ukebladet Se og Hør som først meldte at alpinstjernen hadde funnet lykken med den 30 år gamle modellen og danseren.

Kommunikasjonssjef i Skiforbundet, Espen Graff, sa da til ukebladet at Svindal ikke ønsket å kommentere saken. Det ønsket heller ikke Paulsen da Se og Hør tok kontakt.

- Jeg vil helst ikke kommentere dette. Dere må ta kontakt med ham, skal hun ha uttalt.

Svindal har delt flere bilder med sine Instagram-følgere i løpet av påsken:

#tourist Et innlegg delt av Aksel Lund Svindal (@asvindal) onsdag 12. April. 2017 PDT

#SUMMERintheCity 🌞 Et innlegg delt av Aksel Lund Svindal (@asvindal) søndag 16. April. 2017 PDT

Også Paulsen har delt flere bilder med sine over 17.000 følgere.

🤦🏼‍♀️ Et innlegg delt av Gitte (@gittelill) torsdag 13. April. 2017 PDT

🌤 First beach day in NY yesterday 💦 #Forddirect Et innlegg delt av Gitte (@gittelill) onsdag 12. April. 2017 PDT

#NewYork #Easter 🍻;) Et innlegg delt av Gitte (@gittelill) mandag 10. April. 2017 PDT

#GodPåske 🐥☺️ Nyyt ferien ! Et innlegg delt av Gitte (@gittelill) lørdag 08. April. 2017 PDT

Også i begynnelsen av mars la Paulsen ut et bilde av seg selv og Lund Svindal sammen med flere andre på et treningssenter.

#Row #Challenge 🚣🏽 800 m in 3:17 #Fordfamily 🖖🏼#driveclubs Et innlegg delt av Gitte (@gittelill) torsdag 02. Mars. 2017 PST





- Tenkte vel aldri på å bli modell

I 2013 skrev Side2 om at Gitte Lill Paulsen gjorde stor suksess i utlandet, til tross for at hun hadde trodd hun var for stor til å bli modell.

- Jeg visste at jeg ikke var en typisk modellstørrelse, og tenkte vel aldri på å bli på modell. Derfor var jeg heller ikke overlykkelig, sånn «Åh, nå blir det mye jobb». Jeg trodde ikke at det var så mye å gjøre for sånne som meg, sa hun til Dagbladet den gang.

Aksel Lund Svindal skal ha vært singel siden det i 2013 ble slutt mellom ham og den amerikanske alpinstjernen Julia Mancuso. De to hadde da vært kjærester i fire år.

Gitte Lill Paulsen skal ha blitt headhuntet av modellbyrået Ford Models i 2009, og har siden gjort en rekke prestisjefylte modelloppdrag.

🌴🌴🌴 at #Fordmodels #NYC Et innlegg delt av Gitte (@gittelill) tirsdag 28. Feb.. 2017 PST

