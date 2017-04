Albert Einstein var et geni - og notorisk utro

ANNONSE

LONDON (Nettavisen): - Jeg ante ikke at han var en flørt. Men det gir mening, sier Ron Howard.

Den Oscar-vinnende regissøren er en av personene bak National Geographics nye - og aller første - dramaserie om Albert Einstein.

Nettavisen har møtt flere av de involverte i serien, og alle forteller at de er overrasket over at Einstein - selve symbolet på geniale mennesker - var en damemagnet.

- Han var ikke den typisk sjenerte, introverte typen vi forbinder med genier, sier Howard.

Populær hos damene



De fleste tenker på Albert Einstein som «en klok mann med rart hår», som skuespiller Michael McElhatton («Game of Thrones») så fint beskriver det. Mange forbinder ham selvsagt også med relativitetsteorien. Einstein selv forklarte teorien ganske enkelt for The New York Times i 1929:

Dette kjente bildet av Albert Einstein er fra 18. mars 1951.

«Hvis du sitter med en søt jente i to timer, føles det bare som ett minutt, men hvis du sitter på en varm kokeplate i ett minutt, føles det som to timer. Det er relativitet».

Men hvorfor var han så populær hos damene?

- Han hadde en enorm ... hjerne, ler Johnny Flynn, som spiller den unge Einstein.

Oscar-vinner Geoffrey Rush spiller Einstein fra 40-årsalderen og oppover, og han har flere teorier om hvorfor damene elsket ham.

- Kanskje fordi han var så kjent? Han var nysgjerrig på mennesker og tenkte utenfor boksen. Han hadde mye humor - og et fantastisk hår, smiler han.

Geoffrey Rush og Johnny Flynn spiller begge Albert Einstein i den nye TV-serien Genius.

Kona hjalp ham til suksess



Einstein hadde lett for å forelske seg, og hans første store kjærlighet var Mileva Maric, som han møtte på universitetet. Hun var den eneste på skolen som hadde bedre karakterer enn ham, og han kunne takke henne for mye av sin suksess.

Mileva spilles av Samantha Colley. I researcharbeidet fikk hun lese brevene Einstein og Mileva skrev til hverandre.

- Hun hadde en stor påvirkning på arbeidet hans. I brevene omtaler han arbeidet som «vårt arbeid», og hun hjalp ham med å finne svar på mange spørsmål, sier hun, og fortsetter:

- Man ser for seg den gamle, kloke mannen og glemmer hvem han en gang var; en ung, nysgjerrig mann som stilte mange spørsmål. Han fikk tidlig høre at man ikke skulle stille slike spørsmål. Så han trengte en som sa at det var greit, som lot ham bruke hodet og stille spørsmålene. Og det gjorde Mileva.

Samantha Colley spiller Albert Einsteins første kone Mileva Maric.

- Romantiske, lidenskapelige, seksuelle

Forholdet besto ikke bare av studier og arbeid.

- De var romantiske, lidenskapelige, seksuelle, småfrekke, morsomme ... Man tror at han var en nerd, men han var som en rockestjerne. Han var verdens største kjendis og gikk imot strømmen, sier Colley.

Ekteskapet med Mileva var godt, og de fikk tre barn sammen. Men med tiden kjølnet følelsene. Samtidig møtte Einstein sin kusine Elsa igjen etter mange år.

- De ble involvert med hverandre mens han var gift med Mileva. Først ville han ikke såre Mileva og barna, for de var lykkelige sammen. Men så endret forholdet seg, og de ble ulykkelige. Da valgte han å forlate Mileva, sier regissør og utøvende produsent Ken Biller.

Albert Einstein og Mileva Maric.

Men Mileva nektet å skilles. Da skrev Einstein en liste over ting han krevde dersom de skulle forbli gift. Blant annet skulle hun sørge for at soverommet og kontoret var ryddig, ikke forvente intimitet og slutte å snakke med ham hvis han ønsket det. Til slutt godtok hun skilsmissen. Drøyt tre måneder senere giftet han seg med Elsa.

Brev fra Einstein til Elsas datter tyder for øvrig på at han vurderte å gifte seg med henne i stedet for moren hennes.

Albert Einstein og hans andre kone Elsa, som også var hans kusine.

Hadde mange affærer



Det skulle fort vise seg at forholdet til kusinen var ganske annerledes enn forholdet til Mileva, forteller Emily Watson, som spiller Elsa.

- De hadde et fint forhold, men Einstein hadde flere andre kvinner. Elsa visste om dette, og hun sa at det var i orden. Hun var ikke et seksuelt vesen selv. Og de var fetter og kusine. Du kunne se at de lignet hverandre, sier hun.

Elsas ønske var ikke å være en kone i tradisjonell forstand.

- Hun elsket å være fru Einstein, å være partner med en av verdens fremste tenkere, sier hun.

Emily Watson spiller Albert Einsteins kone Elsa i Genius.

Geoffrey Rush beskriver også ekteskapet som mer vennskapelig enn lidenskapelig.

- Hun fortalte ham at hun satte premisser for deres ekteskap; at han kunne ha sex med hvem han ville, men at han skulle ha respekt for henne, sier han, og legger til:

- Einstein diskuterte gjerne ting han engasjerte seg for, og monogami var noe han ville argumentert kraftig imot.

- Han fulgte sin egen moral



Holdninger som dette var beskrivende for Einstein, mener Ron Howard.

- Han hadde sin egen logikk. Det ledet ham til ukonvensjonelle holdninger, som forholdet til kvinner. En av frustrasjonene hans var at han ikke klarte å forplikte seg helt til den han elsket, sier han.

Ron Howard har regissert første episode av Genius.

Ken Biller er enig:

- Han var en moralsk mann, men han fulgte sin egen moral. Han var opptatt av å være høflig mot fremmede, men kunne være slem mot de nærmeste. Det viser bare at han ikke var perfekt, at han var menneskelig. Han elsket kvinner - og var åpen om det. Han løy aldri om sine affærer, sier han.

Berømmelsen gjorde ham ettertraktet hos kvinner, og en bekjent skal ha sammenlignet hans dametekke med «en magnet rundt jernstøv». Om hans mange affærer er det nevnt blant annet en velstående enke, en vellykket entreprenør, en venns niese og hans egen sekretær.

Ken Biller har regissert de fire siste episodene av Genius.

Ville vært død uten Elsa



Men Elsa forble den viktigste kvinnen i hans liv. Hvem ville Einstein vært uten Elsa?

- Han ville vært død, sier Emily Watson kontant.

- Da han møtte Elsa igjen, var han alvorlig syk. Hun tok seg av ham. Hun fikk ham ut av Tyskland i tide under krigen. Så han ville nok vært død hvis det ikke var for henne. Han var et geni, men han var ikke så flink til å se sine egne behov.

«Genius» har premiere på National Geographic og FOX søndag klokken 22.00. Nettavisen var i London sammen med National Geographic.



Stephen Fry (t.v.) intervjuet skuespillere, regissører og produsenter etter visningen av første episode av Genius.

Geoffrey Rush spiller Albert Einstein i Genius.