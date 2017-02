Alenemor: – Å ikke ha råd til å ta med barna på ting gjør at man føler at en ikke strekker til

ANNONSE

Organisasjonen Enestående familier har bare vært i Sarpsborg i noen uker, men den har allerede fått flere medlemmer, melder Sarpsborg Arbeiderblad.

Christine Stokstad og Rina Henriksen møtte hverandre på lederkurs for organisasjonen Enestående familier midt i januar, og allerede har de hatt seks samlinger for familier i nedre Glomma.

– For min del handlet det om at jeg flyttet hit fra Danmark, og jeg så etter et tilsvarende tilbud selv. De aktivitetene jeg fant var så langt unna, men jeg ble likevel med på noen. Så fikk jeg tilbud om å være med på lederkurs og der traff jeg Rina, forteller Stokstad.

GODE VENNER: Alva (11), Embla (11), Embla (11) og Andreas (10) forteller at de synes det er gøy med arrengementene til Enestående familier.

Enestående familier er i hovedsak for foreldre som er alene med barn. Tilbudet er for alle uansett hvordan deres situasjon er. De to lederne påpeker at det gjerne er foreldre som har dårlig råd som er med. Derfor synes de tilbudet kan være relevant for mange foreldre.

Får hjelp av lokale bedrifter

– Det er et godt konsept. Det viser seg å være mange forskjellige familier og mange forskjellige sammensetninger av familier som gjør at dette er ganske gøyalt, smiler hun videre.

– Jeg har vært alene med tre unger i snart ni år her i Sarpsborg. Når man har barn alene koster det mye penger, og man føler ofte på at man ikke har den samme muligheten til å ta med barna på ting. Jeg synes det er stas at vi nå kan dra på arrangementene her, og at barna mine får oppleve det samme som andre barn på sin alder, forteller Henriksen.

De to damene har vært veldig ivrige i starten og har jobbet for å ha arrangementer for barn i alle aldere. Denne dagen er de først på Libanon Palace og spiser, før de skal videre på kino og se «Trio».

– Å ikke ha råd til å ta med barna på ting gjør at man føler at en ikke strekker til. Det er ikke helt gratis å være med på Enestående familier, vi setter en liten anbefalt egenandel, også kan folk betale det de klarer når de kommer. Neste gang betaler man kanskje litt mer, for da føler man at man har bedre råd, eller omvendt, forteller Henriksen.

På Libanon Palace har det møtt opp rundt 30 foreldre og barn.

– Vi får en del sponset. Så vi ringer rundt og forteller om organisasjonen vår og spør om bedriftene kan hjelpe oss med å få til en god avtale, slik som restauranten her har gjort i dag.

– Et godt tilbud

Blant foreldrene som har møtt opp er det både folk som har det litt vanskelig økonomisk og foreldre som ønsker å bygge et nettverk. En av dem som har møtt opp er Ole Lund-Hameren, han synes det er et godt tiltak som gir mersmak.

STORKOSTE SEG: Saga Olea (7), Lela (8) og Tuva Margrèt (9) synes det var veldig stas å være på Libanon Palace.

– Det er dyrt med barn, så Enestående familier er et veldig godt tilbud. Vi ble kjent med Rina da vi var med på Ferie for alle, så det var hun som dro oss med her.

– Ungene virker som de koser seg og de får god kontakt med andre. De to lederne har vært flinke som har satt i gang dette. Det gjør at vi som foreldre ikke sitter igjen med dårlig samvittighet, og ungene føler seg ikke utenfor på skolen. For nå får også de opplevd ting i ferien, avslutter Lund-Hameren.

Fakta om «Enesteående familier»:

Organisasjonen startet opp i Sandefjord i 2008 og har nå spredd seg over hele landet.

Er for foreldre som ofte er alene med barna sine. Enten de har dårlig råd eller bare ønsker å skape seg et nettverk.

Nylig startet opp i Sarpsborg.

