Alko-videoen om feriefylla får kjendisene til å gråte

Den sterke videoen fra alkovettorganisasjonen Av-og Til deles allerede i rekordfart.

Videoen viser hvordan lille Lukas (6) opplever familiemiddagen på ferie, med for mye alkohol.

- Jeg har sett sånne situasjoner, og så har ikke jeg vært en ålreit voksen nok til å ta barna vekk...Kan man det? Sier artist Venke Knutson.

Sammen med modell og skuespiller Tinashe Williamson, P4-profil Michael Andreassen, You-Tuber Kim Køste og AP-politiker Torgeir Michalsen reagerer hun sterkt på filmen.

Organisasjonen har nemlig også laget en egen film der vi får se deres reaksjoner:

- Mange barn opplever dette 14 dager i strekk

- Vi ville gjerne vise hvordan det kan føles å være barn på en feriemiddag når de voksne drikker for mye. Derfor laget vi en film basert på sanne historier, som er fortalt anonymt til oss, sier Randen til Nettavisen.

Da Nettavisen tidligere skrev om hvorfor vi drikker mer på ferie, fortalte også Randen at de hvert år får mange fortellinger fra barn som får ferien ødelagt av voksnes fyll.

- Mange barn gleder seg til ferien er over, sånn at hverdagen kan begynne igjen, sier Kari Randen.

Randen håper videoen gir en stoppeffekt og får folk til å tenke seg om nå rett før sommeren starter for alvor.

- Som voksne er vi vant med at vi kan forlate festen når stemningen blir ubehagelig. Det kan ikke barna. For oss voksne er det ubehagelig å se filmen som varer i tre minutter, men for mange barn kan dette være noe de opplever i 14 dager i strekk på sydenferie.

Hun påpeker at de ikke ber voksne om å korke flaska, men å tenke seg om to ganger.

- Det handler om å tenke gjennom om man skal drikke og når man skal stoppe. Barn fortjener en ferie fylt av gode minner, ikke fulle voksne.