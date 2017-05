Alle trodde datteren var handikappet - men da hun drepte sin egen mor ble den grusomme sannheten avslørt

ANNONSE

Dokumentaren «Mommy Dead and Dearest» er historien mellom den amerikanske moren Dee-Dee Blanchard (48) og datteren Gypsy Rose Blanchard (23).

Datteren har sittet i rullestol siden barndommen, og alle som kjente mor og datter var helt overbevist om at datteren var handikappet.

Sjokket ble desto større da det ble avslørt at datteren var blitt misbrukt i flere tiår, og faktisk ikke var syk i det hele tatt. Men moren derimot led av den spesielle sykdommen Munchausen by proxy syndrome.

Sykdommens kjennetegn er at en forelder eller en omsorgsperson overdriver eller later som at barnet er sykt, når det ikke er det.

Her kan du se trailer til den nye HBO dokumentaren:

«The Bitch is Dead»

Den 9. juni 2015 ble 48-åringen funnet knivstukket. Datteren (23) og hennes kjæreste ble siktet for drapet.

Den 14. juni 2015, kun to dager før rettssaken, ble statusoppdateringen «The Bitch is Dead» lagt ut på moren og datterens felles Facebook-profil, skriver Dagbladet.

Etterforskere sporet opp meldingen, og kom fram til landsbyen Big Bend i Wisconsin, samme sted som Gypsy og hennes kjæreste, Nicholas Godejohn, ble arrestert.

LØY OM DATTERENS SYKDOM: Mamma Dee Dee misbrukte datteren i flere tiår ved å late som om hun var alvorlig syk. Datteren endte opp med å knivstikke og drepe moren.

Hadde et tett bånd



Ifølge New York Post var dette en uforståelig og tragisk hendelse for alle menneskene rundt. Utenfra har det nemlig alltid sett ut som at moren og datteren har levd sammen som et ubrytelig bånd.

Naboer forteller i dokumentaren hvordan de alltid har beundret Dee Dee som viet absolutt all sin tid til den lidende datteren. Gypsy, ifølge moren, led av blant annet muskeldystrofi og leukemi (blodkreft).

- Gjennom hele livet har Gypsy måttet late som å være noe hun egentlig ikke er, sier regissør Erin Lee Carr.

Carr kontaktet Gypsy i fengsel i forbindelse med dokumentaren, og hadde flere samtaler med henne.

Hun fikk også tilgang til hennes medisinske journaler fra hun var barn.

OPERERT FPR FALSKE SYMPTOMER: I forbindelse med innspillingen av serien fikk regissør Carr tilgang til medisinske journaler som viser et dusinvis av sykehusbesøk og operasjoner for å behandle Gypsys «symptomer».

Faren er i sjokk



Den viste utallige sykehusbesøk og operasjoner for å behandle Gypsys falske symptomer. Muskeldystrofi. Rullestol. Overdreven bruk av medisin. Løse tenner. Fôringsrør. Blodkreft. Hjemmeskole.

I tillegg fikk hun ikke ha noe kommunikasjon med andre mennesker uten at moren var til stedet, og hun fikk forbud om å prate under alle lege- og sykehusbesøk.

Faren til Gypsy bodde ikke sammen med henne og moren. Han er i sjokk over avsløringene som kom frem etter drapet, og var helt sikker på at datteren var så syk som moren fremstilte det som.

- Jeg trodde virkelig på at datteren vår Gypsy hadde problemer. Dee Dee var en mester i manipulering, og overbeviste meg hver eneste gang, sier faren Rod Blanchard i dokumentaren.

Gypsy sa seg skyldig i forsettlig drap på moren, og ble dømt til 10 års fengsel og psykiatrisk behandling mens hun er innsatt. Hun kan blir prøveløslatt før sin 33. bursdag.