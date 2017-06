Amanda-nominerte Ruby Dagnall: - Nå blir det ikke mer tull

ANNONSE

FILMENS HUS, OSLO: (Nettavisen): Ruby Dagnall er en av årets Amanda-nominerte i kategorien Beste kvinnelige skuespiller. 19. august blir det klart om hun får prisen for hovedrollen i filmen «Rosemari».

- Det er veldig, veldig, veldig kult, stråler hun da vi møter henne like etter offentliggjøringen.





Klar for ferie



Amanda-utdelingen avslutter et intenst år for den unge skuespilleren, som i tillegg til filmhovedrolle har spilt Emma i «Skam» og Isabella i Nationaltheatrets «Don Juan».

- Men nå er det snart sommerferie. Da skal jeg til Roskilde. Det blir så bra! Og så skal jeg til Portugal.

Det er vel ikke lenge til ferien nå?

- Ferien begynner torsdag ... det er jo i morgen - egentlig har jeg sommerferie nå! jubler hun.

Mye oppmerksomhet



Da vi møtte Dagnall i høst, fortalte hun at hun våknet til 200 varsler på Messenger etter at det ble kjent at hun skulle være med i «Skam». Nå er siste sesong av «Skam» snart ferdig, og Dagnall forteller at det er mindre oppmerksomhet nå.

- Det er absolutt roligere, og det er deilig. Men jeg har hatt så mye å gjøre på Nationaltheatret, så det har havnet litt i bakgrunnen, sier hun.

Fokuserer på skolen



Først gikk hun selv på «Skam»-skolen Hartvig Nissen, men nå har hun byttet over til Oslo by steinerskole. Til høsten begynner hun i andreklasse.

- Jeg trives veldig godt og har mange venner der. Det er helt topp! Nå har alle andre skoler eksamensperiode, mens tredjeklasse hos oss skal sette opp en stor teaterforestilling! Jeg anbefaler Steinerskolen til alle, smiler hun.

Nå som både «Skam» og «Don Juan» er ferdig, blir det nye prioriteringer for Dagnall. Planen framover er å få fullt fokus på skolen.

- Nå er planen å gjøre ferdig videregående uten flere hull og mer tull. Det synes jeg er viktig. Jeg må henge med, ikke havne i en svart sky, sier hun.

Fordi skuespillerprosjektene har krevd mye tid, føler hun at hun ikke har kunnet gi hundre prosent på skolen.

- Nå vil jeg gjøre det helt. Jeg har gjort så mye annet, og da har det blitt litt halvveis.

Ruby Dagnall tror det blir gøy i Haugesund uansett hvordan det går.

- Jeg føler meg litt rusten



Men før skolen starter igjen, skal hun altså til Haugesund og Amandaprisutdelingen. Hun fikk telefonen om nominasjonen for en ukes tid siden.

- Det tok litt tid å skjønne det - jeg har ikke tenkt på at det gikk an engang ... at dette hadde noe med meg å gjøre. Så jeg fikk en virkelighetsorientering da jeg fikk beskjeden. Da er jeg kanskje litt skuespiller på ordentlig, da, smiler hun beskjedent.

Men særlig beskjeden har hun ingen grunn til å være. På Filmens hus står journalistene i kø for å snakke med henne.

- Det minner om tiden rundt «Rosemari». Det er så lenge siden, så jeg føler meg litt rusten. Men det er veldig hyggelig, sier hun.

Gøy uansett



Utdelingen i Haugesund blir en fin avslutning på sommerferien.

- Nå skal jeg dit i et annet ærend enn i fjor. Men det er deilig å ha vært der før. Det blir bare gøy og spennende, uansett hvordan det går, sier hun.

Sjekk ut alle Amanda-nominasjonene her.