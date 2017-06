Ambulansearbeider imponerer med treningsvideoer fra lekeplassen

ANNONSE

Courtney Schofield (28) jobber natt som ambulansearbeider i Panama City Beach i Florida. På dagtid er hun hjemme med barna på fem og ett år, og da drar hun ofte på lekeplassen med dem.

En dag satt hun på lekeplassen og ventet på mannen sin, og bestemte seg for å prøve seg på en treningsøkt mens barna lekte.

- Jeg har alltid hatt en aktiv livsstil. Men etter vi fikk barn fikk jeg kun trent mens mannen min var hjemme sammen med barna, og da var det alltid kjempefullt på treningssenteret, sier Courtney til Nettavisen.

Glad for å kunne inspirere andre



Heldigvis viste det seg at lekeplassen var det perfekte treningssenteret for Courtney. Mens barna leker, bruker hun det hun finner til å gjennomføre en effektiv fullkroppsøkt.

Etterpå deler hun bilder og videoer på Instagram - til inspirasjon for andre mødre.

- Responsen har vært fantastisk, og jeg er så glad for å kunne inspirere andre mødre til å trene, samtidig som barna kan være involverte, sier Courtney.

- Gi kroppen tid

For travle småbarnsmødre kan det noen ganger være vanskelig å finne tid og energi til trening.

COURTNEY elsker å trene ute sammen med barna.

- Tro meg, jeg vet alt om å være for sliten til å gå på trening. Jeg jobber fulltid som ambulansearbeider på natt og er hjemme med barna på dagtid, så jeg forstår at man noen gang er altfor sliten til å gå på treningssenteret. Derfor er det veldig praktisk for meg å kunne trene mens barna leker. Jeg elsker å være ute med barna, så dette passer perfekt, sier Courtney.

Selv tror hun det er fint å lære barna viktigheten av en aktiv livsstil og et sunt kosthold.

- Men når det er sagt, er det viktig å ikke ha for dårlig tid. Etter et svangerskap er det viktig å gi kroppen tid til å komme seg før man begynner å trene igjen. Kroppen går gjennom mange endringer på ni måneder, ikke bare fysisk men også psykisk, og det er viktig å lære seg å bli glad i seg selv.

Selv har hun det morsomt når hun trener på lekeplassen, og skulle hun ikke få tid til trening i en periode, så stresser hun ikke med det.

- Ikke stress om du ikke får trent på noen dager. Det skjer. Livet skjer.

