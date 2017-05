Amir lurte et amerikansk reklamebyrå i en millionkampanje. Nå har stuntet blitt film

ANNONSE

OSLO (Nettavisen): En viral video førte til at komiker Amir Asgharnejad fikk tilbud om å lage en reklamekampanje i Los Angeles. Problemet var at videoen var et performance-stunt - og Amir valgte å fortsette stuntet.

Nå har regissør Kristoffer Borgli laget film om hvordan Asgharnejad lurte et reklamebyrå og et energidrikkmerke i en kampanje verdt mange millioner. Vi møter de to gutta en solrik morgen i Oslo.

Lurte NRK



Historien begynte da Asgharnejad og Borgli skulle jobbe sammen om en nettserie for NRK i forbindelse med Eurovision-finalen i Baku i 2012. Borgli skjønte fort at hans nye samarbeidspartner var noe for seg selv.

- Første gang han kom hjem til meg hadde han med masse skittentøy som han lurte på om han kunne få vaske, ler han.

I Aserbajdsjan viste det seg at Asgharnejad hadde planer han ikke hadde fortalt NRK om, og Borgli ble med på leken. Da de kom hjem fortalte Asgharnejad at han ble holdt igjen på flyplassen i Baku. Han hevdet at han ble utsatt for trusler og tvunget til å kle av seg. Det hele skulle ha skjedd fordi politiet reagerte på humorvideoene han hadde laget.

Flere medier skrev om saken, og Asgharnejad stilte blant annet opp på intervju i Kveldsnytt på NRK. Også Nettavisen omtalte saken.

Men historien var oppdiktet.

- Vi endte med å finne opp en skandale. Det var spennende å gjøre noe sånn, å lage en historie som vi fortalte gjennom mediene i stedet for i en spillefilm, sier Borgli.

Amir Asgharnejad var helt alene i Los Angeles, og føler seg heldig fordi det gikk så bra.

Ville bli viral-kjendis



Dette fristet gutta til å fortsette. Borgli hadde oppdaget World Star Hip Hop, et nettsted som kalles «CNN of the Ghetto». Her ønsket de å gjøre Asgharnejad til en kjendis.

- Amir skulle bli en fyr som kjempet fysisk for å bli kjendis. Det er mange som blir kjendiser ved å gå gjennom slike kanaler. Det ville vi teste ut: Kan en fyr fra Norge bli verdenskjent ved å slåss med folk? sier Borgli.

Svaret var ganske enkelt JA.

I videoen kan vi se Asgharnejad yppe med en dørvakt, som ender med å slå ham ned. I løpet av et døgn hadde videoen blitt sett over én million ganger. Igjen var det flere medier som hoppet på, inkludert BBC.

- Amir fortsatte med dette, mens jeg følte jeg var ferdig og trakk meg ut. Et par måneder senere kom han hjem fra L.A. og fortalte tidenes rundt-bålet-historie, sier Borgli.

Det er denne historien som nå har blitt spillefilm. Borgli har rekonstruert hendelsene med skuespillere, og med Asgharnejad i rollen som seg selv.

Fikk telefon fra Los Angeles



Etter å ha blitt en viralkjendis, fikk Asgharnejad en telefon fra et reklamebyrå i Los Angeles. De ønsket å bruke Asgharnejad i en stor kampanje for en energidrikk.

- Jeg følte det var noe jeg bare måtte gjøre, noe jeg ikke kunne si nei til, sier han.

Reklamebyrået ønsket at Asgharnejad skulle lage nye voldsvideoer, men at han denne gangen skulle fronte energidrikken i klippene. Videoene skulle deretter «lekkes» på nett, uten at det skulle være tydelig at det var energidrikkmerket selv som sto bak.

At voldsvideoen fra Norge var falsk og at mannen han slåss mot var skuespiller, valgte Asgharnejad å holde tett om.

- Jeg vurderte kanskje å gi opp underveis, men jeg ville ikke fortelle sannheten, sier han.

I stedet reiste han altså til Los Angeles og lurte alle trill rundt.

- Jeg syns hele greia var absurd. Det er helt sykt, smiler han.

Hvilket øyeblikk var det mest absurde?

- Jeg tenker på festen. Det var det mest forløsende øyeblikket. Da det kom en fyr som konfronterte meg, sier han, og viser til en fest hvor en full mann reagerer svært sterkt på videoen han laget.

- Jeg tenker at jeg hadde flaks som kom ut av dette uten å bli mørbanka.

Amir Asgharnejad reiste til Los Angeles for å delta i en reklamekampanje - men det hele var et stunt.

Måtte sensurere merkenavnet



Da Asgharnejad kom hjem til Norge, fortalte han hele historien til Borgli.

- Egentlig hadde jeg ikke lov til å si noe om det, innrømmer han.

- Heldigvis fortalte han det likevel. Jeg tenkte at dette måtte vi gjøre noe med! Jeg slengte inn en søknad til NFI hvor jeg fortalte alt som hadde skjedd. Og de ga tommel opp, sier Borgli.

Energidrikkselskapet var derimot ikke like begeistret som Norsk filminstitutt.

- Dialogen med dem var kortfattet og brå. Vi har hatt en advokat som har prøvd å ta det videre. I første møte med NFI lovte vi å bruke det reelle navnet, og vi trodde vi skulle få det til, helt fram til noen måneder før innspilling. Da skjønte vi at vi måtte legge inn en sensur, sier han.

Laget sitt eget merke



Men historien måtte fortelles likevel. For å unngå søksmål, valgte de å lage sitt eget energidrikkmerke - DRIB. I filmen er det DRIB som frontes, og alle de involvertes navn er byttet ut.

- Vi tenkte at det kunne bli mer interessant at det er visse ting vi ikke kunne si. Og det er morsommere at vi bruker vårt eget merke, sier han.

I dag er DRIB et høyst reelt merke, med egen nettside som tilbyr varer, men som for øyeblikket er utsolgt.

Hva er formålet med å skape sitt eget merke?

- Penger, så klart, ler Borgli.

Amir Asgharnejad blir slått i fjeset av en bodybuilder i DRIB.

- Vi prøver å være åpne i filmen



Det er ikke til å komme bort fra at mye av det Asgharnejad og Borgli har gjort sammen har vært manipulasjon av mediene. Kan vi stole på at historien de forteller denne gangen er sann?

- Vi prøver å være åpne i filmen. Vi har med diskusjoner mellom Amir og meg, hvor vi snakker om at vi har skrudd opp litt fra virkeligheten, at vi vil skape en best mulig film. Det er ting i filmen som ikke er helt 100 prosent virkelig. Vi inviterer publikum til å spørre om det er sant, sier Borgli.

Hva vil dere svare på spørsmålet?

- Vi vil at filmen skal tale for seg selv. En del av opplevelsen til publikum er å bli dyttet litt og manipulert. Det blir som hvis man skal fortelle om «The Sixth Sense», man kan ikke åpne intervjuet med å si at «forresten, Bruce Willis er død hele tiden». I vår film er det en del av debatten. Publikum skal få oppleve det selv og ikke få en fasit på forhånd, sier han.

En lek med virkeligheten



Norsk filminstitutt, som har støttet filmen gjennom sitt talentprogram Nye veier, synes ikke det er viktig å få svar på om historien er sann eller ikke.

- «DRIB» er en fiksjonalisert gjenfortelling av opplevelser filmskaperne har hatt i sammenheng med å jobbe med et reklamebyrå i L.A. Det kunstneriske prosjektet handler om å viske ut grensen mellom fiksjon og virkelighet. Det er i så måte ikke relevant å avklare om historien er reell eller ikke - filmen er en lek med nettopp dette, sier Ståle Stein Berg, langfilm- og dramaseriekonsulent i Norsk filminstitutt.

DRIB har premiere 12. mai.

