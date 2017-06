ANNONSE

Familien til Sam Panopoulos opplyste at han døde på sykehus i London i Ontario torsdag.

Panopoulos ble født i Hellas og emigrerte til Canada i 1954. Han fortalte til flere medier at han laget sin første «Hawaii»-pizza i 1962 på Satellite Restaurant i Chatham i Ontario fordi han lurte på hvordan hermetisk ananas ville smake på toppen av den italienske retten.

Enkelte har bestridt at Panopoulos er opphavsmannen, men selv Canadas statsminister Justin Trudeau har tvitret sin støtte og henvist til «en deilig matoppfinnelse fra det sørvestlige Ontario».

Twitter-meldingen var et svar på en fleip fra Islands president Gudni Johannesson som tok til orde for at ananas på pizza bør forbys, men sa ja til pizza med sjømat.

