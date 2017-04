Anders Baasmo Christiansen til Skavlan: - Jeg faca 40-årskrisa, singel og barnløs

ANNONSE

Anders Baasmo Christiansen (41) er en av Norges mest benyttede skuespillere. Nå er han klar med filmen «Hoggeren», som kritikerne ramler over seg av begeistring for.

Fredag er han gjest på «Skavlan», der han også avslører sitt store sangtalent i en karaokematch med selveste Lill-Babs. Det mange ikke vet er at Baasmo Christiansen har sitt eget storband.

Men Baasmo Christiansen avslører også at han som 40-åring møtte den berømte krisen. Etter et drøyt år med sju spillefilmer og en TV-serie under beltet, skjønte Norges mest arbeidssomme skuespiller at han måtte ta en pause.

- Da jeg kom hjem til leiligheten og forsøkte å åpne den med bankkortet, så skjønte jeg at jeg hadde bodd litt lenge på hotell, at dette var en flukt fra eget liv, forteller Baasmo Christiansen i kveldens intervju.

Skuespilleren sier han tok en «inspirasjonstur» til New York. Istedenfor ble det en tankefull tur.

- Jeg tenkte at nå er jeg 39. Min far fikk barn da han var 29. Jeg følte at jeg lå litt bak skjema. Jeg«faca» 40 årskrisa, singel og barnløs. Det ble litt tomhetsfølelse over det hele. Men det kunne jeg da bruke i «Hoggeren», sier Baasmo Christiansen til Skavlan om filmen som har premiere i dag, fredag.

«Skavlan» har sesongavslutning i kveld, fredag 21.30.

