Anders Jacobsen vant Mesternes Mester: - Der og da er følelsen helt lik

ANNONSE

Anders Jacobsen (32) er vinner av årets «Mesternes Mester», etter at han slo Helene Olafsen og Tonje Sørli i finalen.

Å ende øverst på pallen kom ikke som veldig stor overraskelse for den tidligere skihopperen.

- Før innspillingen startet, så tenkte jeg at her stiller jeg ganske godt, sier Jacobsen til Nettavisen, om det å ha kjempet mot også Frode Grodås, Odd Sørli, Anita Moen, Ine Barlie, Bartosz Piasecki, Else-Marthe Sørlie Lybekk og Eldar Rønning.

- Jeg trodde nok Eldar Rønning skulle være litt sprekere enn han var, og jeg trodde ikke Frode Grodås og Odd Sørli skulle være så spreke som de var. Grodås så ut som Hulken, jo!

- Og så ble jeg veldig overrasket over Tonje og Helen, de har et vilt konkurranse-instinkt. Det var vel det jeg tenkte på da jeg skulle inn i finalen mot de to, men også at det kom an på hvilke øvelser vi skulle gjøre. Er det statisk, så taper jeg, er det noe med futt og fart, så tippa jeg at jeg skulle vinne.

Han hadde rett. Han tapte de statiske, men vant til slutt. Selv hadde han en av de to andre finalistene som sin favoritt.

- Underveis ble min favoritt Helene. Så da gjorde det ikke noe i finalen å vinne, ler Jacobsen.

Helene Olafsen var da også bare en brennede vedkubbe unna å slå Jacobsen i den siste øvelsen. I første runde, da Sørlie ble slått ut, var det Olafsen som var først over målstreken.

SISTE ØVELSE: Helene og Anders var side om side helt til avgjørelsen falt med en brennede vedkubbe.

Venner for livet

Jacobsen sa ja til å bli med de andre mesterne til Hellas, fordi han hadde hørt fra tidligere Mester-deltakere og hopp-kolleger Remen Evensen, Bystøl og Bredesen, at det var en svært fin tur. Og det kan han nå skrive under på selv.

- Jeg har fått venner for livet. Når man bor så tett på hverandre, så blir man ekstremt fort kjent. Og man er jo veldig like også, det er noe med konkurranse-genet. Man er i den reality-bobla om man vil eller ikke.

FINALE: Anders Jacobsen vant «Mesternes Mester» foran Tonje Sørlie og Helene Olafsen.

Også i årets sesong ble deltakerne satt på en rekke forskjellige prøver, både fysisk styrke, utholdenhet og mentalt. Alt var ikke like greit å få stress-prøvd seg i.

- Jeg var dårlig i hoderegning, der gjorde jeg det ekstremt svakt under press. Jeg var god til å telle, men dårlig til å sette tallene sammen etterpå. Så der skuffet jeg meg selv stort, sier han om det han selv synes han var dårligst i.

- Ellers var jeg medium i alt, det var ikke noen av grenene jeg overrasket positivt i, synes jeg.

Tilpasningsdyktig

Jacobsen la opp som hopper i 2015, og etter år med reisedøgn borte, gikk han over i en mer vanlige jobb-hverdag. Med Mesternes Mester-seieren fikk han litt av smaken fra hopp-tiden tilbake.

- Hoppinga har betydd mer fordi jeg har investert så mye tid i det, og det er en stor del av identiteten. «Mesternes Mester» er noe man får lov å være med på fordi man har vært god i skihopping. Det var gøy å vinne der også, men det er mer selskapsleker og show, mens hoppinga er en livsstil. Så det er veldig forskjellig, men konkurranse er konkurranse; der og da når man vinner, så er følelsen helt lik.

Fakta: Anders Jacobsen

*Hoppet for Ringkollen Skiklubb.

*Var på det norske landslaget fra 2006 til 2015 (minus 2011/12-sesongen)

*Norgesmester stor bakke i 2008, 2010, 2011 og 2015

*Norgesmester normal bakke i 2007 og 2012

*Norgesmester laghopp 2006

*Kongepokal fem ganger 2007, 2008, 2010, 2011 og 2015

*Har en rekke individuelle- og lagmedaljer fra OL og VM

*Vant hoppuka i 2006/7, tok søv i 2012/13 *Har deltatt i «Skal Vi danse» (trakk seg grunnet blindtarmoperasjon) i 2011, vant «71 grader Nord» i 2016 og «Mesternes Mester» i 2017.

*Ekspertkommentator for NRK

- Den siste tiden har det igjen vært snakk om hoppere og vekt. Du har fått på deg noen kilo muskler siden du la opp, kunne du klart å vinne Mesternes Mester uten?

- Nei, det tror jeg ikke. Jeg har trent en del etter jeg la opp, og da har jeg trent en del annerledes. Så jeg tror det har vært lønnsomt å være sterkere generelt.

- Hoppere har vist også tidligere at de ofte gjør det godt i slike konkurranser, hva kommer det av tror du?

- Ja, Johan (Remen Evensen) ble nummer to i «Mesternes Mester» og i «71 grader Nord», og Bjørn Einar (Romøren) vant «71 grader Nord». Jeg tror skihoppere er allsidige. Vi er lette i kroppen, så vi er fortsatt ganske raske. I slike program blir man heller aldri satt på de aller største utholdenhetsprøvene, så man overlever. Og man er tilpasningsdyktig; det er litt ventetid når man lager TV, så da er det greit å ha venta i hoppbakken noen ganger før, smiler Jacobsen.

Familiefar

Eks-hopperen avslørte nylig at han har fått ny jobb. Han fortalte Nettavisen i den sammenheng at han har fått reise mye, både som hopper og som deltaker i blant annet Mesternes Mester, mens familien sittet igjen hjemme og holdt fortet. Nå er tiden inne for at han er med i litt større grad der.

Han tror det blir en overgang som merkes for både kona Birgitte og barna Isac (6) og Sophia (2 1/2).

- De vet jeg har fått meg jobb, men hvordan det blir å bare ha meg hjemme vet de jo ikke ennå, sier Jacobsen, som starter i sin nye selgerjobb mandag.

- Det blir trolig både positivt og negativt med tanke på rutiner og hvordan ting skal løses. Jeg gleder meg veldig, men jeg vet jeg kommer til å bli veldig rastløs. Så jeg er glad for at sjefen min også er tidligere idrettsmann.

HULKEN: Jacobsen ble imponert over Frode Grodås' innsats i Mesterens Mester.

Landslagssjef?

- Du er rastløs, sier du. Med det i mente og det at nordmenn gjerne ser deg tilbake i hoppdrakta – er det noen mulighet for at vi ser deg innenfor hopp-idretten igjen?

- Nei, jeg kan ikke vende tilbake som idrettsutøver, det kommer jeg aldri til å gjøre. Det løpet er kjørt, og jeg har ikke noe lyst heller. Men som trener eller noe annet innen idretten, der kan det hende jeg kommer tilbake.

- Som fremtidig landslagstrener?

- Ja kanskje, kanskje …

Han drar på det:

- Vi får se hvordan det går med jobben nå, og litt hvordan det ser ut på landslaget de neste årene. Det ser veldig bra ut der i alle ledd, de trenger neppe en erstatter akkurat nå.

Skihopperne er denne uka opptatt med Raw Air, i helgen er det Vikersund som gjelder.

- Hvordan ser norsk hopp-fremtid ut, blant annet med tanke på neste års OL?

- Det er litt vanskelig. Vi har ikke den soleklare eneren i laget lenger, den som alltid er oppi toppen. Daniel (Tande) har vært bra deler av sesongen, men slitt nå på slutten, både hoppmessig og mentalt. Det er vanskelig å si hva som skjer fremover. Men det kommer jo alltid noen nye hoppere. Se på Aune, det er et under han kan hoppe i det hele tatt. Ellers er det gledelig med Stjernen, han er snart 30 han også.

BRONSE: Anders Jacobsen tok bronse i storbakkerennet under VM i Val di Fiemme. FOTO: NTB scanpix