Ane Dahl Torp: - Uskyldstiden er over

ANNONSE

I TV-serien «Okkupert» fikk vi se et tenkt scenario hvor Norge blir okkupert. Nå lages sesong to, og onsdag fikk Nettavisen være med på innspilling.

Bak kameraene møter vi Ane Dahl Torp, som har en av hovedrollene i serien.

Les også: Ane Dahl Torp om Okkupert: - Nå må jeg være litt kritisk til det norske publikummet.

- Jeg ville følt meg veldig liten



Første sesong av «Okkupert» viste at Russland okkuperer Norge. Torp mener at historien slett ikke er usannsynlig.

- Det er elementer som føles aktuelle, og det er skremmende, sier hun.

Hvordan ville du reagert på en tilsvarende situasjon?

- Jeg ville følt meg veldig liten. Og jeg ville bekymret meg for framtiden - men det føler jeg at jeg gjør uansett, sier hun.

For det er mye å bekymre seg for om dagen.

- Vi har større grunn til det enn for bare noen år tilbake, sier hun.

Ane Dahl Torp spiller i Okkupert sesong 2.

Oss mot dem



Hun trekker fram valget i Nederland 15. mars, hvor det høyrenasjonalistiske og antiislamske Frihetspartiet ligger an til å bli landets største parti, ifølge meningsmålinger.

- Nederland ser vi på nesten som en fristat, og nå er de vridd mot at «vi tar vare på oss selv», en oss mot dem-holdning. Det samme ser vi i resten av Europa, også i Norge, sier Torp.

Dette er temaer hun snakker med barna sine om. Sammen med Sjur Miljeteig har hun barna Sigurd (7) og Liv (4).

- Det er veldig viktig å snakke med barna om dette. Det er der jeg aktivt og praktisk kan gjøre noe, sier hun.

Henrik Mestad spiller statsminister i Okkupert 2.

Må snakke med dem på deres nivå



For å få barna til å forstå, må hun bevege seg ned på de enkleste formuleringene.

- Dette er ting vi kan begynne å snakke om mens de pusser tenner. Jeg sier ting som: «Alle mennesker er like mye verdt, uansett hvordan de ser ut og hvor de kommer fra». For en voksen høres det kanskje ut som tomme fraser, men det er viktig å snakke med barna på deres nivå, sier hun.

Barn fanger opp temaer og situasjoner, men forstår kanskje ikke helt hva det innebærer. Det har Torp merket blant annet etter at Donald Trump ble innsatt som president.

- I morges spurte jeg sønnen min om han ville begynne å gå til skolen alene etter påske. Da sa han: «Men da er det jo tredje verdenskrig». Det er et rykte på skolen om dette, som startet da Trump ble president. Så på skolen tror de at tredje verdenskrig starter etter påske, sier hun.

- En lang uskyldstid



Denne frykten kan hun kjenne seg igjen i.

- Da jeg vokste opp, husker jeg at jeg var redd for atomvåpen. Og for Russland. Så var det en lang uskyldstid hvor alt var greit. Det nifseste på den tiden var Arne Myrdal, ler hun, før hun blir alvorlig igjen.

- Uskyldstiden er over nå.

«Okkupert» sesong 2 kommer på Viaplay høsten 2017.

Se bilder fra innspillingen her: