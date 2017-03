Ane Dahl Torp om Okkupert: - Nå må jeg være litt kritisk til det norske publikummet

ANNONSE

«Okkupert» fikk blandet mottakelse av norsk publikum og presse i 2015, men gjorde stor suksess i utlandet.

Vogue beskrev serien som «en ny «Homeland» og The Telegraph mente at serien var en av de ti beste utenlandske TV-seriene på Netflix.

Nettavisen anmelder ga serien terningkast fem. «Store spørsmål blir stilt, kanskje for noen litt opphøyde, men måten manusforfatterne løser de på, inngir til sitrende spenning fra første stund,» skrev vår anmelder.

Jo Nesbøs idé



«Okkupert» handler om hva som skjer når Russland foretar en skinn-operasjon av Norge, men der den gjengse nordmann beholder alle sine velferdsgoder. Serien stiller spørsmålet «hva ville skjedd?». Synopsiset ble levert av Jo Nesbø.

Nå er sesong to under innspilling, og onsdag fikk Nettavisen være med på opptak.

- Vi tillater så lite i norsk drama



Første sesong av serien satte seerrekord for TV 2, men publikum falt av underveis. Den nye sesongen er tatt over av Viaplay, og serien skal først slippes på deres strømmetjeneste. Dette for også å nå et utenlands publikum.

Vi spør Ane Dahl Torp, som har en av hovedrollene i serien, om hvorfor den første sesongen ikke klarte å fange seerne.

- Nå må jeg være litt kritisk mot det norske publikummet ... Det er mange som tenker: «Dette kunne ikke skjedd i Norge». Da tenker jeg: «Hva mener du?!» Vi tillater så lite i norsk drama, sier Torp, og fortsetter:

- Folk har en lav aksept for hva som kan skje i Norge. Men hvorfor det? Jeg tror glatt på at det kunne finnes en illegal klinikk under Oslo, sier hun, og refererer til NRK-serien «Valkyrien».

Selv om handlingen i TV-seriene ikke er basert på virkeligheten, må man kunne leke seg med tanken på at det kunne vært sant.

- Det er i hvert fall et interessant tankeeksperiment. Jeg er veldig glad for at «Okkupert» bare er fiksjon, men det er spennende likevel, sier hun.

Ane Dahl Torp er snart aktuell i Okkupert sesong 2.

Ny statsminister



Rundt 200 frosne statister tok jublende imot «statsminister» Jesper Berg (Henrik Mestad) og «statssekretær» Anita Rygg (Janne Heltberg) på Rådhuskaia i Oslo da vi fikk være med på innspilling.

- Sesong to er en direkte fortsettelse av sesong én. Jesper Berg har reist til Sverige, og det er nå en ny statsminister som leder Norge. Men det er flere som ønsker å styre landet og videreføre maktfordelingen, forteller Janne Heltberg.

Russland får en større tilstedeværelse i landet i den nye sesongen, og dette påvirker den norske motstandsviljen.

- Den nye statsministeren har mindre pondus enn Jesper og er ikke så vant til at folk skal høre på ham. Anita er vant til en leder mer sterkere meninger. Nå får hun i større grad lede statsministeren, og det er hun glad i å gjøre. Hun har ambisjoner, sier Heltberg.

Janne Heltberg spiller statssekretær med høye ambisjoner.

Lite engasjert



Ane Dahl Torp gjentar rollen som Bente Norum. Bente er fremdeles ikke særlig engasjert i den politiske konflikten.

- Bente er et apolitisk menneske. Hun forholder seg ikke til politikken, men situasjonen griper inn i livet hennes på alle plan. Sånn sett er hun en representant for menigmann, sier Torp.

Det ble kaldt for statistene under innspillingen av scenen i Okkupert sesong 2.

Henrik Mestad spiller statsminister Jesper Berg.

Hele Rådhuskaia var avsatt til innspilling av Okkupert 2.

Regissør Erik Skjoldbjærg.

Henrik Mestad gjentar rollen som Jesper Berg og vil forsøke å bli statsminister igjen,

Erik Skjoldbjærg kikker på opptakene.

