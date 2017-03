Angela Merkel har latt seg fotografere - på samme måte i 10 år

Den prisbelønte fotografen Herlinde Koelbl har omtalt Angela Merkel som «litt utilpass» når det gjelder å bli fotografert.

I 10 år har fotografen tatt de samme bildene av Angela Merkel. Bildene er en del av prosjektet «Traces of Power» der fotografen ønsket å dokumentere hva 10 år i konstant søkelys gjør med en.

I love that the German Chancellor has been posing for a conceptual portrait series with the same photographer since 1991. It’s so German. pic.twitter.com/rTzenN6ng6