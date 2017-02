ANNONSE

Nylig ble Anita Kåss og Betanien Hospital i Skiens forskerfunn solgt til et legefirma for 800 millioner kroner. Lisensavtalen med legemiddelfirmaet Astellas er den største et sykehus og en forsker har gjort noensinne i Norge.

Fredag kveld gjester hun «Skavlan» for å snakke om sin forskning.

Moren døde av leddgikt



Anita Kåss har en svært personlig historie med leddgikt. Da hun var 13 år gammel, døde moren hennes av sykdommen.

-De siste fem årene av hennes liv, var hun nærmest sengeliggende. Hun fikk ikke snudd seg heller. Så om natten måtte faren min og jeg stå opp og snu henne, det var såpass lite bevegelighet, forteller hun.

Da moren døde, opplevde hun å være litt på den andre siden av folks følelser.

-Da hun døde, kom mange på besøk. De var veldig lei seg. De følelsene klarte jeg ikke helt å dele. Jeg og faren min var lettet. Endelig fikk hun fred og ikke mer lidelse, forteller Kåss i kveldens «Skavlan».

Stort håp for leddgiktrammede



Selv om Telemarksavisa har skrevet om legen og forskeren en rekke ganger, har arbeidet hennes innen revmatologi vært ganske ukjent for den store offentligheten. Helt til hun og Betanien Hospital i Skien altså sto for et av de største gjennombruddene i leddgiktsforskning på år.

Det er knyttet store forventninger til at metoden, for det er mer enn medisinsk metode, raskt kan ha en positiv effekt på ikke bare leddgikt, men også trolig MS og psoriasis.

Viktige hormoner



Mange kvinner får leddgikt først etter at de har født barn. Man har også sett at de som har hatt sykdommen forut for graviditeten blir bedre - så lenge de er gravide. Og er det noe som er i gang i en kropp når man er gravid, så er det hormoner.

Ekstremt forenklet forklart har Kåss, gjennom mange års forskerarbeid, funnet ut at hormonsystemet må ha en effekt på immunsystemet. Og det er spesielt ett hormon som Kåss har klart å identifisere som nøkkelen.

- Dette er fremdeles på forskerstadiet. Det krever flere og større studier før medisinen kan bli godkjent, men de sier at horisonten kan være fem år, sier Kåss på «Skavlan»

