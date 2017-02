Anmeldelse av Fifty Shades Darker: Det er trist at dette er det som får kvinner til å skli av setet

ANNONSE

Fifty Shades Darker

Regi: James Foley

Manus: E.L. James

Skuespillere: Bl.a. Dakota Johnson, Jamie Dornan, Rita Ora, Luke Grimes, Kim Basinger.

Aldersgrense: 15 år

Premiere: 10. februar

Det har de siste årene blitt advart mot at unge gutter ser for mye porno, fordi de får et så forkvaklet syn på sex og samspill mellom kjønnene. Kanskje bør man i samme slengen derimot anbefale voksne kvinner å se mer porr. For det er litt trist at «Fifty Shades» er det som får kvinner til å skli av seter.

Har du ikke lest eller sett «Fifthy Shades»-serien, så er dette neppe anmeldelsen for deg. Selv om det kan være greit å vite at den første filmen var den sjuende mest sette i 2015, og at det dermed er stor sjans for at noen du kjenner vil prøve å få deg med på film nummer to.

Men for de innvidde:

«Darker» er en helt klar etterfølger av den første filmen, og kan neppe ses uten sammenheng. Anastasia Steel – også kalt Ana - har gått fra pike-yndige topper til moderne kjolesnitt, fra student-usikkerhet til karrierekvinne med drømmejobb. Det blir også raskt synlig at hun har byttet ut bomullstruser med blondestringer. Ellers har vår kvinnelige hovedrolle ikke endret seg nevneverdig; hun har fremdeles sex-appeal som en pappfigur og en seksualforståelse man forbinder med 15-åringer (som også er aldersgrensen på denne filmen).

Christian Grey har endret seg enda mindre, til tross for at han påstår han har det – en indre endring han har gjort for å vinne tilbake Anastasia. *Dån*

Han er like rik («jeg tjener 24.000 dollar i kvarteret, Ana»), jobber like lite («mine folk har fikset/skal fikse det») og like glad i å kontrollere og seksuelt dominere («bøy deg så jeg kan putte inn dette»).

Dialogen har altså heller ikke utviklet seg fra den første filmen. Den henger fremdeles ikke på greip, utover at det hender karakterene delvis svarer på spørsmål som er stilt. Selv om svaret ofte er at det ikke er et tema oppe for diskusjon (Christian), eller det svares med sukk og overkåte grynt (Ana). Det siste i det hun glemme at hun egentlig var midt oppi oppgaven med å få forholdet på nogenlunde mentalt balansert kjøl, men hun ble så kåt av hans avvisende svar/vonde fortid, at hun ikke klarer å kontrollere lystene.

Resten av dialog og sammenheng må seerne selv legge til. Noe som for så vidt er enkelt, for alle har sett disse kategoriene filmer før. Flertall, fordi det er det «Darker» er. Du har college school fjortis-romansen, ispedd thriller/stalker-elementene, toppet med action. Og selv om det også er humor-sjangeren, så er det den ufrivillige latteren som er mest påtrengende i salen. (Det er lenge siden jeg har ledd så godt som scenen der Christian kommer ut av heisen.)

LES også våre anmeldelser av den første filmen, «Fifty Shades of Grey»:

Trines her: Det er bevist – kvinnfolk er tjukke i huet!

OG Adrians her: - Dette er noe av det kleineste jeg har sett

Det er ikke så mye positivt å si om filmen, selv om man ønsket en utvikling etter den første suksessen. Manuset er skrevet av forfatter, og holder seg trofast til bøkene. Selvsagt, dette skal tilfredsstille de som har trykket triologien til sitt hjerte. Dakota «Anastasia» Johnson og Jamie «Mr Grey» Dornan har lite å spille på, og det er heller uviktig hva som skjer, så lenge det kan føre frem til at de to er ment å ha seg med hverandre.

For «Fifth Shades»-serien er mest av alt kjent for sine mer eller mindre eksplisitte sex-scener.

Johnsons nakne rumpe er et yndet kameraobjekt, det samme er Dornans. Puppene deres også. Samt hodet til Christian mellom Anastasias lår. Fingring er definitivt veldig 2017! Umiddelbart-orgasme-eksploderende-ved-berøring er også trendy, dersom Anastasia er den nye rollemodellen.

Alle vet at toppen av nytelse er fem sekunders fingring i en folksom heis, før man blir hvisket i øret «Ikke kom!» De fleste hadde ikke rukket å få med seg hvor fingeren var på så kort tid, Ana er derimot besvimelsen nær av ekstase.

(For de som likte SM-sekvensene i den første filmen, så er nok skuffelsen derimot større: Fraværet av disse sex-scenene er da også det nærmeste man kommer en utvikling i filmene.)

Det er vanskelig å anmelde en film, uten å ta for seg budskapet. «Darker» kan velges å se som endimensjonal, ungpike-drømmeri, der undertrykt kåtskap endelig får blomstre. Men den kan lett ses som mer, nemlig mannen som er så ødelagt av barndommens opplevelser, at han som voksen bruker enormt med energi på å fornekte egen tilkortkommenhet ved å sadistisk underkue og dominere kvinner, på rekke og rad. Det siste er i så måte det største thriller-momentet i hele filmen, men det berøres ikke som annet enn et ekte tegn på kjærlighet.

Det positive er vel at Mr. Grey i det minste er svært glad i å gi!