Anne-Kat. Hærland gift i all hemmelighet

Lørdag giftet Anne-Kat. Hærland (45) hjemme i sin egen hage med ungdomskjæresten Kåre Jao Pedersen.

Mange ble overrasket da de så posten over her på hennes Facebook-profil lørdag formiddag. Seher.no kan fortelle at det er som det ser ut som; den kjente komikeren sto hvit brud denne helgen.

Seher.no skriver at de to ble et par igjen i fjor, mer enn 20 år siden de sist var kjærester. Han spilte den gang trommer i Kåre & the Cavemen og de to var et høyprofilert par i Norge på 90-tallet.

Hun har snakket flere ganger i media om den store kjærligheten hun nå opplever med han som nå er hennes ektemann.

Bryllupet ble holdt i hennes egen hage i Oslo, og bare den aller innerste kretsen rundt paret visste om bryllupsplanene.