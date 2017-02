ANNONSE

Appen Natural Cycles er ikke ny på markedet. Den har i flere år blitt reklamert for, blant annet her i Nettavisen.

Med informasjon om brukerens kroppstemperatur, regner appen ut hennes syklus. Med god nøyaktighet kan den derfor forutsi når den kvinnelige brukeren er fruktbar, og når hun ikke er det.

Med i beregningene er blant annet overlevelsesraten til sædceller, temperatursvingninger og uregelmessigheter i syklus.

Til nå har kvinner brukt appen som et verktøy for å kunne følge syklusen sin. I flere år har det svenske selskapet kjempet for å få appen godkjent som prevensjon.

Nå har det tyske sertifiseringselskapet Tüv Süd godkjent Natural Cycles som prevensjonsapplikasjon. Det skriver blant andre britiske The Telegraph.

Appen er laget av Dr Elina Berglund og hennes ektemann Dr Raoul Scherwitzl. Berglund fikk Nobelprisen i fysikk i 2013.

Den store fordelen med appen, er at par kan drive familieplanlegging og ha sex, samtidig som kvinnen slipper å bruke p-piller.

Berglund sier til Veckans Affärer at godkjennelsen vil sette fart på selskapet.

- Vi vokste så vidt i fjor, så nå må vi doble inntektene i år, fra 18 til 36 millioner SEK, sier hun til Veckans Affärer. I dag har appen 15.000 brukere i 161 land. Studier viser at bruken er like sikker som en p-pille.