Ari Behn solgte maleriet «100 strokes before I go» for 200.000 kroner

ANNONSE

Opprinnelig skulle ikke bildet «100 strokes before I go» er malt i 2016 selges. Maleriet var ikke priset på utstillingen i Tønsberg, men til Tønsberg Avis sier Ari Behn at det var på tide å kvitte seg med det og gå videre.

- Helt konkret betyr tittelen «100 strokes before I go» å gre håret 100 ganger før man legger seg. Det er like mye et selvportrett. Det handler om å være en del av offentligheten og spille en rolle. Å passe inn i en form på godt og vondt og hva det koster og medfører. Man kan fylle det med innhold på ulike måter, sier Behn til TB.

Maleriet, som også er kjent som «Prinsessebildet», viser blant annet en ballkjolekledd kvinne med tiara på hodet og en avkappet arm. Bildet ble malt før nyheten om at Behn og prinsesse Märtha skulle skilles. I august i fjor opplyste kongehuset at prinsesse Märtha Louise og Ari Behn skilles etter 14 års ekteskap.

Prisen på 200.000 kroner er rekord for Behn. Han solgte også maleriet «Himmelen over Bloksberg», for 100.000 kroner.

Bildet ble vist på utstillingen «Møtested», som inneholdt verk av Tor Rafael Raael, Mikael Persbrandt og Per Heimly i tillegg til Behn. De fire har stilt ut flere steder i landet den siste tiden, og utstillingen skal videre til blant annet Vestlandet.