Ashton Kutcher slår tilbake mot mediene

Amerikansk magasin anklagde Ashton Kutcher for utroskap. Her er hans festlige svar

I amerikanske kjendismagasiner er det ikke uvanlig å spekulere i både det ene og det andre - gjerne uten grunn. Nå har Ashton Kutcher fått gjennomgå.

I en artikkel i helgen skrev Star Magazine at Kutcher muligens bedro sin kone Mila Kunis. Kunis og Kutcher har vært gift i to år og har to barn sammen.

«Hei, Ashton! Hvem er jenta?» skrev de med store bokstaver, og fortsatte: «Det er absolutt ikke Mila Kunis som går ut av Ashton Kutchers (...) Nå har Ashton mye å forsvare».

En voksen mann skal tydeligvis ikke kunne ha en annen kvinne enn sin kone i bilen uten å anklages for utroskap, ifølge magasinet.

Heldigvis er Kutcher ikke redd for å ta til motmæle, og han var raskt ute med å svare magasinet på Twitter, skriver Indy100.com.

«Dere skulle hørt hvor rasende Mila ble da jeg tilbragte dagen med kusinen vår,» skriver han, før han henvender seg til tanten: «Beklager tante Jodie, disse magasinene mangler integritet».

You should have heard how upset Mila was that I spent the day with our cousin. Sorry aunt Jodie these magazines lack integrity. pic.twitter.com/tvKdGoqRnx