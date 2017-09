Astrid S: - Jeg har fått meg kjæreste

Men navnet vil hun ikke si så mye om.

Astrid Smeplass har hatt et forrykende år bak seg som artist, og nå smiler livet også privat. For den tidligere Idol-yndlingen har fått seg kjæreste, forteller hun selv til svenske Elle.

- Det er en gutt i Norge som jeg er sammen med. Men det har jeg ikke sagt til noen i norsk presse ennå. Det er ikke så nytt, men det er egentlig ingen som vet det.

Hun har tidligere avvist at det er noe mellom henne og Herman Tømmeraas, også kjent som Penetrator-Chris fra «Skam», som hun er blitt avbildet sammen med flere ganger.

Tidligere i sommer la hun ut et bilde av Carrie og Mr Big fra «Sex and the city», med teksten «Meg og Per», noe som fikk mange til å lure på hvem Per er.

Overfor VG vil ikke Astrids management kommentere.

For en drøy uke siden slapp hun sin nye låt «Think Before I Talk», og i forkant fortalte Astrid at hun nå gir mer faen i anmeldelser, enn hun gjorde tidligere.

- Det handler om hva som er viktig, og hva jeg bruker energi på. Det viktigste er at fansen synes det er fett, sa popstjernen da.

Hun starter verdensturnéen nå i september.