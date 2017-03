Åtte faktorer som fremmer sexlysten – og seks som ikke gjør det

ANNONSE

At lidenskapen og lysten varierer over tid, er nesten ikke til å unngå. Men det er ikke slik at om lysten dabber av, så må det være sånn.

Mind blowing passion



Trine Huseby er familieterapeut ved familievernkontoret på Ringerike og samlivsterapeut ved Sundvolden Hotel og holder kurs for kvinner i hvordan de skal få tilbake lysten i forholdet.

Terapeut Trine Huseby.

- Vi forbinder gjerne lyst og lidenskap med forelskelse og spenning, men vi kan også finne lidenskap i langvarige forhold, der kjærligheten er en trygg ramme for frihet og utfoldelse, sier hun.

De aller fleste av oss ønsker oss en form for lidenskap.

- De fleste har nok en felles oppfatning av begrepene «Hodestups forelsket» og «Mind blowing passion». De som har opplevd det, vet hva vi snakker om. De som ikke har opplevd det, har sett det på film og drømmer om det. Alle vil ha det. Det er ikke nødvendigvis innenfor rekkevidde for alle og enhver, men motivasjon og kunnskap øker mulighetene, sier hun til Nettavisen.

Fakta: 8 ting som påvirker lyst positivt

· Helse, fysisk aktivitet, sunt kosthold, tilstrekkelig søvn · Kjærlighet og likeverd · God kommunikasjon · Smil og latter, lek og moro · Innstilling til sex som noe attraktivt · God hygiene, velpleid utseende · Ansvar for egen lyst · Tenke på sex, visuelle stimuli, kjærtegn og seksuell aktivitet Kilde: Trinehuseby.no

Huseby mener det hverdagslige hemmer lidenskapen i et forhold. Plikter og rutiner overtar, og man mister blikket for hverandre.

Det går an å glemme hvor glad man er i hverandre, hvor mye man beundrer hverandre og ikke minst den energien som ligger i å bli minnet på det og kjenne på det.

- Veien til lidenskap er: hjernen av og sansene på. Hvis man er vurderende og kritisk, blir det kanskje aldri bra nok. Og hvis man venter på «det rette øyeblikket», kan det hende det aldri kom, mener Trine Huseby.

Hva er det største «faresignalet» når det gjelder lyst i et forhold?

- Likegyldig innstilling. Å ta hverandre for gitt. Mangel på respekt. Press og pliktsex og fysisk forfall er stikkord for manglende lyst, mener samlivsterapeuten.

- Må ønske å fremstå tiltrekkende



Huseby mener at man bør kunne forvente at partneren faktisk forsøker å virke attraktiv.

Fakta: 6 ting som påvirker lyst negativt

·Helseproblematikk · Usunn livsstil · Destruktivt samspill med partner · Likegyldighet og passivitet · Dårlig hygiene og udelikate uvaner · Press og krav Kilde: Trinehuseby.no

- Det innebærer ikke kosmetisk kirurgi, men å ta ut sitt potensial. På samme måte som når man er forelsket og vil gjøre inntrykk; man styler seg og man anstrenger seg. Man ønsker å fremstå som tiltrekkende, og styrer unna ting som kan virke frastøtende. En kvinne sa om mannen hun hadde levd med i 30 år: «Han lukter så deilig!». Enten har mannen knekket koden, eller så er han spesielt heldig fra naturens side, sier Huseby.

Hun mener at man fint kan spørre partneren direkte om det er noe på hygienefronten som bør opp, eller noe på uvanefronten som bør ned.

- Mange «våkner» etter samlivsbrudd og begynner å trene, fornyer frisyren og bytter ut garderoben. Noen blir mer utadvendt og mer spontan – man gjør en innsats for å være attraktiv, sier hun.

Huseby mener at grunnlaget for seksuell lyst i et parforhold, ligger i hvordan den enkelte tenker om sex, og i samspillet mellom de to generelt.

- Tenk på seksualitet som mer enn ren sex. Det er kjærtegn i hverdagen, det er blikk som møter hverandre og det er fysisk lyst. Det er viktig å passe på at det ikke blir for snevert, sier Trine Huseby.