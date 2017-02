Avdøde Leslies nekrolog går sin seiersgang på nettet

ANNONSE

Nekrologen til den 74 år gamle Leslie Ray Charping, som døde 30. januar i år i Texas, har vekket oppsikt over hele USA.

For mens nekrologer ofte er en hyllest av den nylig avdøde personens liv, har barna til den 74 år gamle mannen valgt å gå frem på en noe annerledes måte for å beskrive mannens tid her på jorden.

Faren hadde nemlig åpenbart et ganske anstrengt forhold til resten av familien.

- Levde mye lengre enn han fortjente

«Leslie Ray «Popeye» Charping ble født i Galveston 20. november 1942 og døde 30. januar 2017. Det var 29 år lengre enn forventet og mye lengre enn han fortjente», starter nekrologen, og allerede her aner man at farskapet ikke ble satt fullverdig pris på.

Fortsettelsen fjerner all tvil:

«I sine siste år kjempet Leslie mot kreften, og tapte kampen til syvende og sist ved å være den drittsekken han alltid var kjent for å være.»

Resten av nekrologen er tragikomisk lesning, som beskriver hvor galt det kan gå når en far ikke tar seg av barna på skikkelig vis.

- Angrer ingenting

Det er Leslies datter, Shiela Smith, som har skrevet nekrologen. Hun angrer ikke på ordvalget, ifølge Dagbladet, som først omtalte saken i Norge.

- Jeg fortalte sannheten. Jeg er ikke lei meg for å fortelle sannheten og jeg er ikke lei meg for å ha stått opp for meg selv, sier hun til News 10.

Hun forteller i nekrologen at faren både var voldelig og alkoholisert.

- Å se en nekrolog som åpenbart løy, ville ha vært en fornærmelse overfor alle som kjente ham og alle han gjorde fæle ting overfor. Og dem var det mange av, sier datteren.

Begravelsesbyråets nettsider brøt sammen

I nekrologen røper hun også at Leslies forhåpninger om evig hvile får seg et alvorlig skudd for baugen. I alle fall får hans jordiske levninger det. De blir, ifølge nekrologen, «kremert og oppbevart på låven inntil 'Ray', familiens esel, går tom for trespon.»

Nekrologen ble først publisert på begravelsesbyrået Carnes Funeral Home sine nettsider. Da nekrologen raskt ble spredd i sosiale medier, brøt imidlertid nettsiden sammen, og nekrologen er nå fjernet fra sidene.

Likevel er den blitt gjengitt på andre nettsider, blant annet scribd.com, og Nettavisen gjengir her nekrologen, oversatt til norsk.

Les hele nekrologen her:

Leslie Ray «Popeye» Charping ble født i Galveston 20. november 1942 og døde 30. januar 2017. Det var 29 år lengre enn forventet og mye lengre enn han fortjente.

I sine siste år kjempet Leslie mot kreften, og tapte kampen til syvende og sist ved å være den drittsekken han alltid var kjent for å være. Han etterlater seg to lettede barn; sønnen Leslie Roy Charping og datteren Shiela Smith, i tillegg til seks barnebarn og et uendelig antall andre ofre inkludert en eks-kone, slektninger, venner, naboer, doktorer, sykepleiere og tilfeldige fremmede.

I ung alder ble Leslie raskt et prakteksempel på en dårlig far, med en kombinasjon av psykiske sykdommer sammen med en total avhengighet til alkohol, narkotika og utroskap, i tillegg til at han generelt fornærmet alle han møtte.

Som tjenestedyktig dro Leslie i militæret - ikke fordi han var modig og patriotisk, men som en avtale for å unngå fengselsstraff for kriminelle handlinger. I militæret ble han Marinens boksemester, før han ytterligere ydmyket familien og landet ved å tilbringe resten av den vernepliktige tiden i Balboa Mental Health Hospital for svært nødvendig mental behandling.

Leslie var overraskende intelligent, men manglet ambisjonene og motivasjonen til å utrette annet enn å sløse vekk familiens sparepenger på en uforsvarlig måte, samtidig som han fantaserte om å bli rik på raskest mulig vis. Leslies hobbyer var blant annet voldelighet mot sin egen familie, ekspedering av høyt elskede kjæledyr til himmelen og fiske. Det siste var han mindre dyktig til enn de to første.

Leslies liv tjente ikke til noe åpenbart formål. Han bidro ikke til samfunnet eller sitt lokalsamfunn og hadde ingen forsonende trekk utenom sin kjappe, vittige sarkasme, som var underholdende de dagene han var edru.

Han vil aldri bli savnet for noe annet enn det han aldri var: En elskende ektemann, far og god venn. Det vil ikke være noen bisettelse og ingen bønner om evig hvile vil bli bedt, ei heller vil familien han torturerte beklage seg. Leslies levninger vil bli kremert og oppbevart på låven inntil «Ray», familiens esel, går tom for trespon.

Leslies bortgang beviser at ondskap virkelig kan dø, og vil forhåpentligvis markere en tid for helbredelse og trygghet for alle.