Avslører den tragiske historien bak Toy Story

«Toy Story» er en av tidenes beste barnefilmer, og den har fått utallige barn til å håpe at lekene deres er levende.

Populære filmer har som regel ivrige fans som bruker mye tid på å finne den egentlige meningen bak historien. «Toy Story» er intet unntak.

Et av temaene som er heftig diskutert, er fraværet av Andys far. I filmen skal Andy, moren, lillesøsteren og alle lekene på flyttefot til et mindre hus - men faren er ikke til stede, verken ved flyttingen eller på Andys bursdag. Ifølge fanteoriene skjer dette fordi foreldrene skilles eller fordi faren er død.

Nå har Mike Mozart, en venn av filmskaperen Joe Ranft, fortalt om bakgrunnen til filmen.

Ifølge Indy100 sier Mozart at Ranft fortalte ham hele historien på et kafebesøk for flere år siden, men at historien ble holdt hemmelig og ikke delt med så mange. Ranft døde i 2005.





Her er bakgrunnshistorien:



Andys far, Andy senior, vokste opp i huset familien hans nå bor i. I trappa og på peisen kan du se barnebilder av faren, som i motsetning til sønnen brukte briller.

Alle disse bildene er av Andys far, Andy senior.

Som barn ble faren rammet av polio, men han ble heldigvis frisk.

Farens favorittprogram på TV var «Woody's Roundup». Drømmen var å få sin egen Woody-dokke. Men cowboydokkene ble aldri satt i produksjon, fordi barn heller ville ha astronautdokker.

Likevel fikk han tak i den eneste Woody-dokka produsentene hadde - noe som gjorde Woody svært verdifull (som vi ser i «Toy Story 2»).

På bildet til venstre kan du se faren til Andy. Det samme bildet henger i trappa.

Faren vokste opp, giftet seg og fikk Andy junior. Men da kona var gravid med deres andre barn, ble faren rammet av postpolio-syndrom - og døde. Han etterlot seg en eske med leker til sønnen.

I esken lå Woody, Slinky og Mr. Potato Head. Lekene, som hadde vært på loftet siden Andy senior var barn, forsto ikke at det var sønnen som åpnet esken, og trodde at det var den samme Andy-en de alltid hadde kjent.

Er det sant?



Historien i «Toy Story» ble skrevet av fire menn: Joe Ranft, Andrew Stanton, John Lasseter og Pete Docter. Ifølge Mozart er det altså førstnevnte som har delt bakgrunnshistorien.

Andrew Stanton kjenner seg imidlertid ikke igjen i historien. På Twitter har han beskrevet historien som «fake news»:

Complete and utter fake news. Everyone go back to your homes. Nothing to see here, folks. #Iwasthere https://t.co/06j37YKKt2 — andrew stanton (@andrewstanton) 24. juni 2017

Mozart står derimot på sitt. Han sier at historien gir svar på mange av de ubesvarte spørsmålene i filmen. Blant annet forklarer historien hvorfor Woody ikke kjente Jessie the Yodeling Cowgirl, mener han.

- Hvorfor visste ikke Woody at det var andre leker i serien? Hvis han hadde vært i en lekebutikk, ville han ha visst det, sier han til Indy100.

Ifølge TeenVogue benekter han at det er «fake news».

- Dette er ikke en teori, det er ikke en konspirasjon, det er ikke fan fiction, dette er fra en av hovedforfatterne i Pixar som skrev historien, sier han.

Om det er sant eller ikke, får vi sannsynligvis aldri vite. Men så er også det fine med fiksjonsfilmer at du selv kan velge hva du vil tro på og ikke.