Aylar: - Du klarer ikke å akseptere at folk er uenige med deg

Aylar Lie sender en hilsen til Kari Jaquesson på Facebook etter at begge er ute av Farmen denne uken.

Kari Jaquesson røk ut av Farmen etter at hun tapte mot Aylar i melkespannholding. Aylar Lie på sin side satte ny Farmen-rekord.

Episoden samlet over er én million nordmenn foran TV-skjermen.

Nå tar Aylar Lie et oppgjør med Jaquesson på Facebook.



«Du klarer ikke akseptere at folk er uenige med deg uten å kverulere om alt! I tillegg oppfatter jeg deg som belærende, nedlatende og driver med hersketeknikk», skriver Lie blant annet i et langt innlegg.

Her tar hun opp at Kari Jaquesson flere ganger skal ha beskyldt henne for å lyve under oppholdet på gården i forbindelse med innspillingen av TV-serien.

«Du sier gjentatte ganger at du VET "Aylar har øvd masse i forkant" på å holde melkespann, hvordan vet du det egentlig? Det er ikke sant, men du må gjerne fortsette å tro det ...», skriver Aylar Lie blant annet.

Aylar Lie valgte å trekke seg fra kjendis-Farmen mandag.



Kari Jaquesson i realityserien Farmen på TV 2.