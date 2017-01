Aylar Lie etter innlegget som skapte storm: - Jeg klarte ikke la være

ANNONSE

«NÅ ER DET NOK, Kari Jaquesson,» skrev Aylar Lie i et Facebook-innlegg natt til onsdag, der hun tar et oppgjør med Jaquesson etter Farmen-oppholdet.

Lie skriver at Jaquesson ved gjentatte anledninger har beskyldt henne for å lyve, og mener Jaquesson hakker på henne i media.

Les hele innlegget fra Lie her.

«Du klarer ikke akseptere at folk er uenige med deg uten å kverulere om alt! I tillegg oppfatter jeg deg som belærende, nedlatende og driver med hersketeknikk», skriver Lie i innlegget som har fått mye oppmerksomhet onsdag.

LES HELE SAKEN: Aylar Lie raser mot Kari Jaquesson på Facebook

- Klarte ikke å la være



Lie, som selv valgte å trekke seg fra Farmen, sier til Nettavisen at hun skrev innlegget i halvsøvne.

- Jeg hadde i grunnen ikke tenkt å gi konflikten med Kari mer næring, men klarte ikke å la være da jeg ble vitne til det sjokkerende intervjuet på TV 2, der hun snakket stygt om både Lothe og meg, sier Lie, og legger til:

- Nå har jeg fått sagt det jeg ønsket, og ser det ble en vanvittig storm rundt innlegget.

Intervjuet Lie referer til ble gjort like etter Jaquesson tapte tvekampen og ble sendt hjem fra Farmen. Jaquesson sier blant annet at hun tror Lie har øvd på å holde melkespann på forhånd, og hun tror Lie og Leif Erik Lothe har samarbeidet om å få henne ut av konkurransen.

- Jeg vet at hun (Lie, red.anm.) og Lothe har kokkelert sammen. Han valgte meg fordi han visste jeg kom til å velge Aylar, han visste at jeg ikke hadde lyst til å fortsette å være der i det klimaet som ble til rundt henne. Jeg håper jeg får vite hvordan dette ble til i kulissene, sier Jaquesson i intervjuet.

Jaquesson er kjent med Lies Facebook-innlegg, og svarer slik når Nettavisen ber om en kommentar:

- Det er befriende å kunne ta en skikkelig utblåsing en gang i blant, det gjorde sikkert godt.

(artikkelen fortsetter under)

KONFLIKT: Kari Jaquesson og Aylar Lie er begge ute av Farmen.

Støtte i kommentarfeltet



Lie Facebook-innlegg har fått over 6.600 likes og er delt nesten 200 ganger.

I kommentarfeltet får Lie støtte fra flere kjente navn.

Digital rådgiver og blogger Trine Grung skriver dette:

«Bra! Jeg kunne skrevet et lengre innlegg her og ment mye, men holder meg unna, klok av skade. Men BRA, Aylar ... du har mange gode poenger og du vinner dette fordi du er ekte og prøver ikke. Du er deg selv og stresser det ikke. Ta vare på deg!»

Madcon-Tshawe viser også støtte til Lie:

«Også det blikket da, vennen! Mange tror sikkert du bare er en sånn porselen-pike. Men de av oss som veit, veit ... Du er alt annet.»

I tillegg gir kjendisstylist Jan Thomas tommel opp, artist Carina Dahl skriver «heier på deg», mens fiskeriminster Per Sandberg svarer med en emoji av en som løfter vekter.

- Ute av proporsjoner



På Nettavisens Facebook-side har Lies utstpill til Jaquesson skapt en voldsom debatt.

Her er det flere som viser sin støtte til Jaquesson:

«Det var slett ikke rart at de fleste ville ha inn Kari igjen. Ei arbeidsom, flott dame med meninger,» skriver en.

«Også har alle her glemt hva Aylar gjorde. Det var pga henne krangelen begynte. Kari bare svarte tilbake igjen på en rolig måte. og da eskalerte det. Aylar tåler vel ikke at noen svarer henne tilbake,» skriver en annen.

Andre synes konflikten mellom Jaquesson og Lie har fått vel mye oppmerksomhet.

«Hele kranglen mellom disse to kvinnene er ute av proporsjoner. Utrolig lite voksen oppførsel. Det er da ikke gitt at vi har kjemi med alle vi møter. Både Kari og Aylar er to sterke personligheter,» skriver en.

«Ikke gå rett på limpinnen og sluk alt etter hvordan media framstiller det! Synes selvfølgelig det var helt på sin plass å spørre mannsjåvinisten Lothepus hvorfor klesvask er kvinnfolkarbeid og om det er penisen som er i veien for å utføre klesvask,» mener en annen.