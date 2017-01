Aylar Lie med støttemelding til Kari Jaquesson etter netthets

ANNONSE

Konflikten mellom Aylar Lie og Kari Jaquesson har skapt debatt på sosiale medier denne uken.

Det var Lie som natt til onsdag gikk ut på Facebook med en krass melding til Jaquesson, kort tid etter begge forlot Farmen.

«Du klarer ikke akseptere at folk er uenige med deg uten å kverulere om alt! I tillegg oppfatter jeg deg som belærende, nedlatende og driver med hersketeknikk», skriver Lie i innlegget.

- Jeg hadde i grunnen ikke tenkt å gi konflikten med Kari mer næring, men klarte ikke å la være da jeg ble vitne til det sjokkerende intervjuet på TV 2, der hun snakket stygt om både Lothe og meg, sa Lie til Nettavisen.

Flere kjente navn viste støtte til Lie i kommentarfeltet.

- Ikke min intensjon å bidra til mobbing



Nå takker Lie for støtten i et nytt Facebook-innlegg, men skriver samtidig at debatten rundt konflikten mellom henne og Jaquesson har gått for langt.

«Mange ga støtte, mens andre benyttet muligheten til å være stygge med Kari på sosiale medier. Jeg er sjokkert over hvordan voksne mennesker kan være så slemme med hverandre. En ting er å komme med konstruktiv kritikk, men drittsnakk og hetsing synes jeg vi voksne bør spare oss for,» skriver Lie.

Videre skriver Lie at det er de voksnes ansvar å vise hvordan man kan stanse mobbing, og at hun savner at voksne går foran som gode forbilder.

«Jeg skrev en tordentale til Kari og forsvarte meg selv i et åpent brev som jeg la ut på Facebook, men det var aldri min intensjon å bidra til ytterligere mobbing i sosiale medier. Snarere ønsket jeg å få frem at mobbing er uakseptabelt uansett om det er på TV eller i skolegården, og at man bør alltid si ifra når man føler at nok er nok,» skriver Lie.

- Et par tårer



Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Jaquesson, men hun har så langt ikke besvart våre henvendelser.

Onsdag, altså dagen etter Lies Facebook-innlegg, hørtes det ut som Jaquesson tok kritikken med knusende ro.

- Summen av pes på sosiale medier ble litt mye selv for denne "harde nøtten", skrev Kari Jaquesson på Facebook.



- Det er befriende å kunne ta en skikkelig utblåsing en gang i blant, det gjorde sikkert godt, sa Jaquesson til Nettavisen onsdag.

Torsdag la hun imidlertid ut en Facebook-melding der hun innrømmer at kommentarene på sosiale medier gikk litt innpå henne:

«Innrømmer det - i kveld ble summen av pes på sosiale medier litt mye selv for denne "harde nøtten". Litt pjusk, lavt blodsukker etter en ganske ok økt på gymmet, en vennlig klem i garderoben og popp, popp, et par tårer var ikke til å undertrykke. Så plinger det inn søte meldinger fra venner og folk jeg ikke har møtt engang og ikke minst Admiral P på radioen nå mens jeg står og lager middag!»

