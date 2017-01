Bård Tufte Johansen hylles på Twitter etter Nytt på nytt-debut

ANNONSE

Etter 17 år som programleder for Nytt på nytt, takket Jon Almaas for seg i november i fjor.

Det ble tidlig kjent at komiker Bård Tufte Johansen skulle ta over, og i går, fredag, gjorde Tufte Johansen sin debut i programlederstolen for det populære NRK-programmet.

Nettavisen var til stede under innspillingen, der Kristin Halvorsen og Torbjørn Røe Isaksen (H) var gjester. Tufte Johansen innrømte overfor Nettavisen at han tidvis følte han mistet litt kontrollen:

– Jeg rotet fælt og det ble feil ord. Jeg håper det kan bli et levelig program, sa komikeren.



Terningkast 5



En ting er sikkert dagen etter Tufte Johansens programlederdebut: «Et levelig program» ser det ut til å ha blitt.

Med terningkast 5 i Aftenposten, VG og Dagbladet, er det liten tvil om at Tufte Johansen imponerte i programlederstolen.

Men selv om gode anmeldelser alltid er godt å ha med seg, så er det kanskje TV-seernes dom som er aller viktigst. Heldigvis for Tufte Johansen ser det også her ut som om han imponerte.

På Twitter var reaksjonene nærmest utelukkende positive. Flere skriver at de for første gang lo høyt av Nytt på nytt, og at de er glade for at Tufte Johansen var seg selv - ikke en Almaas-kopi.

Andre sammenligner programlederdebuten med å hoppe etter Wirkola, mens noen skriver at det å se en annen enn Jon Almaas i programlederstolen var som å treffe en ny en etter eksen.

Se noen av Twitter-reaksjonene her:

For å kome over kjærleikssorgen må ein møte ein ny. Dette var kanonbra! @TufteJo #NyttPåNytt — Mariann Schjeide (@Schjeide) January 13, 2017

Hvem savner Jon, når Bård tar #nyttpaanytt til nye høyder #nrk1 Han gjorde en kjempe debut. — Ståle P. K. Myrvang (@Persivald_) January 13, 2017

Hopper etter Jon Almaas Wirkola- i bånn av bakken med fjellstøtt nedslag. Strålende av @TufteJo , som ventet #nyttpaanytt — Lars Tjærnås (@Tjaernas) January 13, 2017

Bård Tufte hoppa etter Wirkola.....20 i stil og fjellstøtt nedslag. Well done #nyttpånytt — Erik Oksvold (@ErikOksvold) January 13, 2017

Gratulerer @TufteJo! Nå er det bare å telle ned dagene til kåringen av Norges mest sexy mann - i Jons fotspor 😂#nyttpånytt #nrk1 #gullrekka — Sigrid Koppen (@SigridKoppen) January 13, 2017

Lenge siden jeg lo så mye av #nyttpånytt. Kudos @TufteJo - gleder meg til fortsettelsen! — Sten Moe (@StenMoe) January 13, 2017

Lenge siden jeg har flira høyt flere ganger av Nytt på Nytt. Bård Tufte ftw! #nyttpånytt — Benjamin Brekken (@BenjaminBrekken) January 13, 2017

Takk, ingen Almaaskopi..... Lenge siden jeg har ledd så hjertelig av #nyttpånytt. Meget bra debut @BaardTufteJ — Bjarte Amble (@bj_amble) January 13, 2017

Se der ja, Nytt på Nytt klarer seg godt uten Jon Almaas, Bård Tufte klarer å løfte. Ikke verst etter 17 år!! #nyttpånytt — Morten Hedegaard-L (@mhedelar) January 13, 2017

Trodde jeg ville savne Jon Almaas. Beste #nyttpånytt på lenge. — Martin Riber Sparre (@Knufle) January 13, 2017

