Barnehagens beskjed til foreldrene tar av på internett

NEW YORK (Nettavisen): «Du henter barnet ditt – legg fra deg telefonen!» står det på en lapp som er hengt opp ved inngangen til en barnehage i Hockley i Texas.

Juliana Farris Mazurkewicz var på vei inn for å hente sin datter da hun så lappen. Hun tok opp telefonen – det er jo en slags herlig ironi i det – fordi hun likte budskapet så godt. Deretter tok hun bilde av lappen og postet det på Facebook.

Så langt har posten fått 9800 kommentarer, og den er blitt delt nesten 1,3 millioner ganger.

«Barnet ditt er glad for å se deg! Er du glad for å se barnet ditt? Vi ser barn forsøke å ta hånden til foreldrene sine for å vise dem arbeidet de har gjort, og foreldrene er opptatt med telefonen. Vi har hørt et barn si «Mamma, mamma, mamma …» og moren ga telefonen mer oppmerksomhet enn sitt eget barn. Det er frastøtende. Legg fra deg telefonen!», er budskapet som en ansatt i barnehagen formidlet via denne lappen.

Nå er posten til Mazurkewicz omtalt av store amerikanske medieselskap som CNN og Today Show.

- Jeg ble litt sjokkert, men jeg føler ingen negativitet mot barnehagen. Jeg vet at de ansatte bare har barnas beste interesse i tankene, i så stor grad at de er villige til å fornærme foreldrene, sier Mazurkewicz til CNN.

Posten hennes har imidlertid fått blandede reaksjoner. Noen støtter barnehagen og synes det er trist at foreldre ikke kan legge fra seg telefonen når de henter sine barn, mens andre omtaler lappen som «latterlig» og mener at «andre ikke har noe med å be et barns forelder om å ikke bruke telefonen».

«Dette er utrolig upassende og alle som applauderer barnehagen for dette er en idiot», skriver én.