Barskiltet deles av tusenvis: - Derfor er den kvinnelige bartenderen snill mot deg

De aller fleste bartendere og servitører har kanskje opplevd å få uønsket oppmerksomhet fra kunder mens man er på jobb. Man prøver kanskje bare å være hyggelig og gjøre jobben sin, men så er det alltid noen som misoppfatter den gode servicen som flørting.

Det er i alle fall Chuck Mullins erfaring, skriver The Independent. Hun er kunstner, men har samtidig seks års erfaring fra servicebransjen. Da ble hun tidvis så frustrert over uønsket oppmerksomhet fra kunder, at hun lagde et skilt i håp om å oppklare misforståelser.

«Beer Cellar Exeter», en pub i Exeter i sørvest-England, deler nå et bilde av skiltet på Twitter. I skrivende stund er det likt over 51.000 ganger.

På skiltet står det «Hvorfor den kvinnelige servitøren er hyggelig mot deg». Deretter er det to svaralternativ: «Hun er ukontrollerbart seksuelt tiltrukket av deg» eller «Fordi det er faktisk hennes jævla jobb, din idiot». Alternativ to er huket av.

This is definitely our favourite sign in the bar. Also if dudes could stop trying to kiss our female bartender's hands that would be great. pic.twitter.com/C1Lf8KNe1Q — Beer Cellar Exeter (@BeerCellarExe) May 25, 2017

- Ble seksuelt trakassert



Chuck forteller The Independent at hun har fått mange positive tilbakemeldinger etter at skiltet gikk viralt.

- Etter en av barens ansatte ble seksuelt trakassert var det noen som fant skiltet mitt på sosiale medier og hang det opp i baren, sier Chuck.

Hun husker godt hvor frustrerende det var å bli misforstått av kunder når hun selv bare forsøkte å yte god service.

- Enkelte kom med krasse kommentarer til meg, og andre tok på meg på en upassende måte. Når du jobber i servicebransjen er det forventet at du er høflig uansett, så jeg ble frustrert over at det ikke fantes noen måte å unngå disse situasjonene på - med mindre du har en fantastisk sjef, sier hun.

Innvendinger



Etter Beer Cellar Exeter delte bildet, er det enkelte som har kommet med innvendinger på Twitter.

«Dere nevner ikke de tilfellene hvor bartenderne flørter for å få tips,» skriver en.

«Det gjør vi virkelig aldri her. Vi får faktisk godt betalt, så vi trenger det ikke,» svarer de ansatte ved Beer Cellar Exeter.

@olykoek Here we have done this literally never. We get paid a living wage, there is no point (thank god)! — Beer Cellar Exeter (@BeerCellarExe) May 26, 2017

En annen skriver at han kommer til å unngå Beer Cellar Exeter i fremtiden på grunn av deres «holdning til kundene».

«Helt greit for oss,» svarer de ansatte.

@RabAlexander Yeah we cool with that! — Beer Cellar Exeter (@BeerCellarExe) May 26, 2017

