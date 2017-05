Baywatch-filmen:  Se stjernene dumme seg ut - og elske det

ANNONSE

Baywatch - USA 2017. Regi: Seth Gordon. Med Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario med flere.

Aldersgrense 12 år

Enkelte ganger lager man en film for pur underholdning.

Filmen over den ikoniske, og faktisk langt mer seriøse TV-serien Baywatch, er en sånn film. Det er sludder og vås - fra ende til annen. Men det er sludder og vås gjort med en form or kjærlighet til hvorfor originalen ble så elsket. Og den er gjort med en nærmest overdrevent glimt i øyet slik at vi virkelig skal forstå at disse stjernene overhode et sekund tar seg selv så veldig høytidelig.

PAMELAS ROLLE: Kelly Rohrbach har den ikoniske rollen til Pamela Anderson, CJ Parker, i den nye filmen Baywatch.

Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) leder livredderne i bukta, som består av CJ (rollen som ble spilt av Pamela Anderson, men nå innehas av Kelly Rohrbach), Stephanie (Ifenesh Hadera) og ferskingene Summer (Alexandra Daddario), Ronnie (Jon Bass) og Mark Brody (Zac Efron). Han siste tvinges Mitch å ta med fordi han er en dum og pen og utstyrlig OL-vinner, men det har jo ingenting å si når man skal opp mot The Rock.

Efron ser ut som det han antakelig har gjort - trent som en gal og ikke spist på mange måneder. Han stiller med en sixpack og en overivrig self tan som ville fått en bikini fitness-deltaker til å rødme. Johnson besitter muskler, tatoveringer og menneskelighet for alle de andre til sammen. Og damene er faktisk langt vennligere og langt mer slagkraftige enn de skal se ut som.

PÅ VAKT: Zac Efron som Matt Brody I Baywatch.

Når så kriminell virksomhet begynner å spise seg inn på stranda til sjefen, blir han arg og tar regien fra sin uforstående sjef og det dumme politiet. Det hele gjort med så ironisk distanse at det noen ganger blir litt for meta for oss som ser på.

Baywatch-filmen har fått så dårlig kritikk i hjemlandet at Dwayne Johnson twitret om det i ren glede. Selv har jeg stor sans for slike tullete sommerfilmer som ikke akter å tilby noe annet enn tidsfordriv i et par timer som man kan fnise av der og da. Og bare åpningssekvensen med tittelen er så fantastisk kitsch at man tenker at "her har de gjort noe skikkelig originalt". Det har de ikke.

Problemet til Baywatch er at den virker kokt opp på gutterommet av Dwayne Johnsons og de andre guttas humor. Og som med alt sånt, noe blir gøy, annet faller helt gjennom. Dialogen er ikke vass nok, filmen er litt treig (og alt for lang), det eneste skumle med skurken er at hun er en kvinne (!) og filmen er ikke morsom nok.

ALEXANDRA DADDORIO spiller Summer i Baywatch.

Dwayne Johnson er filmens senter, og godt er det, for han bringer mye til lerretet bare ved å være tilstede. Zac Efron sliter med dialogen (kanskje det er for lite mat), men gjør en grei figur. De andre får, tross hederlig forsøk, lite annet enn røde badedrakter, som går litt langt opp bak og litt langt ned foran, å spille på.

Krimintrigen burde vært enda mer spennende, eller man burde tatt valget og gått helt i den andre retningen. Når det er sagt, så er dette så popcorn som du kan få det. Og særlig aggressiv på publikums vegne, blir jeg ikke.

Hadde filmens manus, karakterutvikling og lengde vært like trimma som guttas muskler, så ville Baywatch kunne blitt en veldig morsom film. Slik den fremstår nå, er den alt for daff. Selv ikke for de som har savnet løping av livvakter i slow motion (les i røde badedrakter), er jeg dette er nok.

