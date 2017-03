BBC-intervjuet med professor Kelly gikk viralt. Nå forteller han hva han tenkte

ANNONSE

Før helgen gikk BBCs skype-intervju med professor Robert Kelly sin seiersgang i sosiale medier. Tema for intervjuet var Sør- og Nord-Korea, som i seg selv er interessant – men det var selvsagt Kellys familie som gjorde videoen så fantastisk.

For først kom datteren Marion (4) svinsende inn døren, kledd i en lysegul genser og med et ganglag verdig en selvsikker bokser på vei inn i ringen. Like bak svevde lillebror James (9 måneder), ved hjelp av en gåstol. Og sekunder senere sklir mor Jung-a inn døra, drar med seg avkommet ut og få dradd igjen døra etter seg, såtende på knærne.

Mens far ser dels beskjemmet ut, dels på randen av et latterutbrudd.

Nå har paret blitt intervjuet om hvordan de har opplevd all oppmerksomheten.

- Med en gang hun åpnet døren, så jeg speilbildet hennes i pc-skjermen. Hun var i godt energisk humør fordi det hadde vært en skolefest, sier Kelly til Wall Street Journal.

Vanligvis låser han dørene før han gjør intervjuer via nettet, men denne gangen hadde han glemt det. Han forsøkte å få datteren til å være i ro, men like etter kom sønnen inn i propell-fart.

- Da sønnen min også kom inn, så skjønte jeg at det var over.

Videoen er sett over 84 millioner ganger via BBCs Facebook-side, og er omtalt i en rekke land.

Kelly sier han først var flau over hendelsen, men raskt så humoren i det.

- Først var vi redde BBC aldri ville ringe igjen, men det er jo veldig søtt. Jeg har sett videoen slik alle andre ser den, og den er veldig morsom.

Videoen har fått mye oppmerksomhet, blant annet fordi mange antok at damen var barnepiken – og antakelsen skjedde fordi hun er sørkoreansk. Det har ført til en del nett-krangler om rasisme og fordommer. Han sier det var ubehagelig, mens hun ber folk roe det ned.

- Folk bør bare kose seg over videoen, ikke krangle om slike ting. Jeg håper det tar slutt.

Kelly flyttet til Sør-Korea i 2008 i jobbsammenheng, der han møtte Jung-a, og familien bor fortsatt i landet.

