Benny Borg om sin store sorg: - Det føltes som om ikke et bein i kroppen var helt

- Jeg synes programmet er blitt en fin blanding av positive og triste ting, jeg er full av beundring for de som jobber med det, og som har klippet ned 20 timer til halvannen, sier Benny Borg til Nettavisen.

Den ukjente Benny Borg



I kvelden «Hver gang vi møtes» er det Benny Borg som er i sentrum. Det gjør at TV-seerne får høre tolkninger av velkjente Borg-låter, men også låter man kanskje ikke er klar over er skrevet av Benny Borg.

Svensken som kom til Norge, ble en del av Dizzie Tunes i 18 år, soloartist, men også skrivende hjelper for mange andre artisters signaturlåter.

Skulle nyte Frankrike



I 2015 ga Borg ut albumet «Den største reisen». Det ble skrevet og utgitt på et bakteppe av at Benny Borg mistet sin kjæreste gjennom 36 år, kona Liv Jacobsen (66).

DØDE ALTFOR TIDLIG: Benny Borg og hans kone Liv Jacobsen ankommer Chat Noir. Liv Jacobsen døde i 2013, bare 66 år gammel.

I programmet forteller han at da de to møttes for første gang, var det ikke «et sensuelt møte, men et møte om kjærligheten til Syd-Frankrike».

Paret, som skulle nyte pensjonisttilværelsen i sitt franske hus kom ikke så langt. I 2013 dør Liv av hjerneslag.

Liv Jacobsen var en av norsk filmbransjes mest kjente og viktigste distributører som leder for den norske, og etter hvert skandinaviske, delen av United International Pictures (UIP).

SETTER ORD PÅ SORGEN: Benny Borg mistet sin kone kort tid før de begge skulle nyte pensjonisttilværelsen sammen, blant annet i huset i Frankrike.

Benny Borg forteller om sorgen etter konas død:

Reagerte fysisk på sorgen



- Det var en onsdag morgen som hun sa «Benny, du må ringe 113, jeg har mistet følelsen i høyrearmen». Jeg fyker opp som en spiral og ringer 113. Hun ser på meg med et par merkelige øyne og så segner hun bare sammen, og går i koma. 4 ½ døgn så dør hun, forteller Benny.

I «Hver gang vi møtes» beskriver Benny Borg sorgen slik:

- Jeg føler det som om jeg har vært i slagsmål med Mike Tyson inne i kroppen. Det var ikke et bein i kroppen som var helt. Hodet kokte. Heldigvis har jeg mange venner som tok vare på meg, sier han.

OVERRASKET: Benny Borg får seg noen fine overraskelsker i Hver gang vi møtes.

- Hele Norges sjelesørger



I programmet får vi høre låten «God morgen, min kjære», som er skrevet både til kona, og om sorgen etter at hun døde. Da han slapp låten, gikk den rett inn i hjertet til både musikkritikerne og publikum.

Selv var Borg i Frankrike, og var ikke helt klar over at han hadde laget en låt som snakket til så mange.

- Reaksjonene var så umiddelbare, telefonen ringte hele tiden, det rant inn med mailer og SMS. På Facebook strømmet tilbakemeldingene på fra publikum. I løpet av veldig kort tid ble jeg hele Norges sjelesørger, sier Borg til Nettavisen.

Og selv om «God morgen, min kjære» er en naken og ærlig tekst, så er den også dobbeltbunnet, minner han om.

- Den handler også at man har forsonet seg med skjebnen og lever videre, sier han.

De siste årene har Benny jobbet med sin soloforestilling med Evert Taube-låter. Til høsten vil imidlertid 71-åringen synge eget materiale når han reiser ut med «Benny da og nå».

