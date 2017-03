Bestefaren ble dumpet av daten - internett tar helt av

ANNONSE

Det var slukøret 73-åring som kom hjem til barnebarnet Gabby Foresta (16) i forrige uke.

Jim Foresta fra California hadde kjøpt inn blomster og sjokolade da han forventningsfullt kjørte 45 minutter for å gå på stevnemøte med en kvinne han hadde møtt gjennom nettdating.

Men daten møtte aldri opp, skriver Independent.

Skuffet måtte han derfor fortelle barnebarnet at det ikke ble noe stevnemøte.

- Bestefar var veldig lei seg, for han har aldri blitt dumpet av en date før. Så han kom rett til oss for å snakke med meg og moren min om det, forteller barnebarnet til Metro.

DELTE HISTORIEN: 16 år gamle Gabby Foresta synes det var så trist at bestefaren ble dumpet av daten han hadde avtalt med en kvinne han hadde møtt på nett, at hun delte historien på Twitter. Foto: Privat

Likt nesten 30.000 ganger

16-åringen tok da et bilde av bestefaren - som for anledningen hadde pyntet seg - og postet det og historien på Twitter.

Kort tid senere hadde folk fra hele verden fått med seg den søte, men også triste historien.

I skrivende stund er innlegget delt 8000 ganger og 28.000 Twitter-brukere har likt delingen.

Aviser fra hele verden har omtalt saken, og 73-åringen har rett og slett gått viralt.

Til Metro sier 16-åringen at bestefaren har lett etter en partner en stund.

- Vi er veldig nære og vi snakker mye om dating, siden han har lett etter en kjæreste en stund nå.

- Jeg er målløs

Etter den enorme responsen måtte 16 år gamle Gabby sette seg ned med bestefaren for å fortelle ham hva hun hadde gjort. Hun filmet selvsagt det hele.

Betsefaren sliter med å forstå hvordan tusenvis, kanskje millioner, kan ha fått med seg at han ble dumpet av daten, men sier han synes det er morsomt at han har blitt kjendis.

- Jeg er målløs, for å si det som det er. Jeg føler meg mye bedre nå, så da kom det i alle fall én god ting ut av dette. Det varmer hjertet, og det føles bedre enn å være så trist og ensom, sier han til barnebarnet.

Se 73-åringens reaksjon på å ha blitt internettsensasjon her:

Sendte melding og sa ifra

Jim og barnebarnet har ikke funnet ut av hvorfor kvinnen aldri dukket opp til stevnemøtet, men han har sendt henne en melding og fortalt hva han mente om det.

Han har ikke fått svar.

Her er noen av reaksjonene fra Twitter:

