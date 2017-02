ANNONSE

Artistparet Beyoncé og Jay Z venter tvillinger.

Det bekreftet førstnevnte onsdag.

«Vi ønsker å dele kjærligheten og lykken vår. Vi er velsignet med dobbelt opp. Vi er utrolig takknemlige for at famlien vår kommer til å vokse med to, og takker dere for lykkønskninger. - The Carters», skriver Beyoncé Knowles-Carter på Instagram.

Les også: Her er første kikk på kvinnelige Ocean's 8

Innlegget blir særdeles godt mottatt blant fansen hennes. Over 1,8 million følgere har likt innlegget i løpet av de første snaue tre kvarterene.

Beyoncé og Shawn Carter, som er Jay Zs virkelige navn, har en datter fra før. Blue Ivy Carter ble født i januar 2012.