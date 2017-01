Bjarte Tjøstheim måtte ta beroligende før han kom til Skavlan

ANNONSE

Fredag er Bjarte Tjøstheim en av gjestene hos Fredrik Skavlan.

Tjøstheim er best kjent fra «Radioresepsjonen», men er for tiden aktuell i TV-serien «Presten». Her spiller han rollen som seg selv etter at han får et innfall om å bli prest.

Da Tjøstheim møter Skavlan i talkshowet denne uken, får han spørsmål om hvorvidt han er nervøs før TV-opptredenen.

- For å si det sånn, da jeg ble oppringt av dere om å komme hit, var min første reaksjon å slå pannen ganske hardt i skrivebordet og jeg ble veldig fortvila, sier han i programmet.

Han innrømmer også at han har tatt beroligende for å fungere foran kameraene.

Se klippet her: