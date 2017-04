Blake Lively: - Ville du virkelig spurt en mann det samme spørsmålet?

ANNONSE

Under arrangementet Power of Womenevent i New York, ble skuespiller Blake Lively hedret for sitt arbeid med organisasjonen Child Rescue Coalition against child sex trafficking and pornography.

Og, som avisen Independent skriver, skulle man tro at spørsmålene ville dreie seg om innsatsen hennes og organisasjonens viktige arbeid.

Den gang ei.

Blake Lively fikk, som mange kvinnelige skuespillere ofte får, spørsmål om hva hun hadde på seg.

- Du kan stille meg et annet spørsmål



Svaret hun ga, er genialt.

«Virkelig? På dette arrangementet, spør du meg om antrekket mitt? Seriøst...Ville du spurt en mann om det?»

Så fortalte hun heller villig vekk om det viktige arbeidet hun har bidratt med å fremme.

«Jeg er her slik at vi kan bli mer bevisst, og få til en forandring. Slik at vi kvinner kan bygge hverandre opp. Så du kan stille meg et annet spørsmål.»

Blake Lively under arrangementet i New York.

Overgrepsbilder av spedbarn



Da den samfunnsengasjerte skuespilleren, som er kjent for å bite fra seg til journalister, holdt sin tale senere på ettermiddagen snakket hun blant annet om overgrepsbilder av barn.

- Barna blir stadig yngre og innholdet mer ødeleggende. Da jeg spurte hvor gamle mange av barna på bildene er, fikk jeg vite at noen er spedbarn og jeg har selv en seks måneder gammel datter.

Lively, som er gift med skuespiller Ryan Reynolds, er kjent for å kjempe for kvinners rettigheter og holdt også en appell under kvinnemarsjen i januar.

I en Instagram-post forklarer hun hvorfor hun gikk i tog:

