Ble mobbet for fødselsmerker - nå vil hun bli modell

Evita Delmundo fra Malaysia ble født med fødselsmerker over hele kroppen, skriver svenske Ekspressen.

Nå vil hun være med i skjønnhetskåringen Miss Universe 2018 for å markere et eksempel og vise at det er vakkert å være annerledes.

- Ble kalt «monster»

Gjennom oppveksten opplevde hun å bli frosset ut av gjengen og å bli mobbet.

- Det var ikke lett for meg. Jeg ble mobbet på skolen, og de andre barna kalte meg for «monster» og andre stygge ting, forteller hun til Elle.



- Det var vanskelig å håndtere for en ung jente. Jeg var sjenert og trakk meg unna, jeg klarte ikke å hanskes med det.

God støtte fra kjæresten

En periode hadde hun lyst til å fjerne alle flekkene for å passe inn i normen.

- Men etter å ha pratet med leger om det, fikk jeg vite at det var en risiko forbundet med det. Jeg har rett og slett akseptert kroppen min slik den er, forteller den tøffe jenta.

- Og i dag er jeg takknemlig for at jeg ikke endret på den.

Hennes kjæreste og familie har alltid vært til god støtte.

- Den du er!

Og hun har et viktig budskap:

- Skjønnhet er ikke bare det du ser på utsiden, det er ikke noen med en perfekt kropp eller ansikt. Skjønnhet er den personen du er og hvordan du elsker deg selv. Det handler ikke om det perfekte.

Når det gjelder Miss Universe-utsilingen, har hun vært på en audition - og venter på svar fra den.

