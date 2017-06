Blogg om juridisk abort vekker sterke følelser

ANNONSE

Debatten om juridisk abort har blusset opp igjen etter at den danske jusstudenten Majbritt Nielsen skrev innlegget «Gi menn juridisk abort - det er likestilling».

Fraskriver seg farskap og plikt til økonomisk støtte

Uttrykket ble skapt av den danske samfunnsøkonomen Henkrik Platz så sent som i 2000. Juridisk abort betyr at menn som ikke ønsker å bli fedre, rettslig skal få lov til å fraskrive seg farskap og plikt til å forsørge barnet økonomisk. Det er en debatt som blusset opp i Danmark først i 2014. Det sies at sju av 10 dansker støtter menns rett til å fraskrive seg å forsørge et barn.

I dag er det ingen land i verden som har såkalt juridisk abort vedtatt. I Danmark foreligger det imidlertid et forslag om at mannens rettigheter når han ikke ønsker å bli far, skal styrkes.

I 2014 skapte saken om danske Thomas, som mener kjæresten lurte ham til å gjøre henne gravid, sterke reaksjoner både her hjemme og i Danmark.

Majbritt Nielsens innlegg, opprinnelig i Berlingske Tidende, vekker sterke følelser blant Nettavisens lesere, både menn og kvinner.

- Endelig kommer dette temaet opp og frem i mediene! Jeg har forsøkt å ta det opp flere ganger selv, med det resultat at rasende feminister/mannehatere/egokjerringer har kjeftet meg huden full, skriver en ung kvinne på Nettavisens Facebook.

På den ene siden er det de som mener at menn enten må avstå fra sex eller sørge for god nok prevensjon om de vil ha sex og ikke ha barn. På den andre siden er det både menn og kvinner som mener at kvinner lurer menn og blir gravide.

- All prevensjon har fremdeles en mikroskopisk sjanse for å lede i barn. Det betyr ikke at barnet er ønsket. Har kvinnen rett til å bestemme når hun blir mor, syns jeg mannen skal få bestemme når han vil bli far, skriver en.

- Gi menn en p-pille, så skal du se at menn er flinke å ta den, skriver en mann.

Den siste skansen er de som mener at dette tross alt ikke bare handler om voksne, men i høyest grad om barnet som vil vokse opp og vite at far ikke vil vite av det, ikke vil bli kjent med det og ikke vil støtte det økonomisk.

- Ja, men så kan jo kanskje mennene begynne å bruke KONDOM!? Er det mulig? Likestilling? Seriøst! Vil man absolutt ikke han barn, så får man enten la være å ha sex eller sørge for at man beskytter seg godt, skriver en.

Støttes ikke av norsk professor

Professor Aslak Syse, ved Institutt for offentlig rett ved det Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, skrev i Aftenposten i mai 2016 at såkalt juridisk abort vil svekke både kvinnens og barnets rettigheter.

- Å gi mannen rett til «juridisk abort» bryter fundamentalt med ønsket om et mer likestilt foreldreskap, skrev Syse, som understreker at temaet ikke er nytt, ei heller i Norge.

- Om en mann bare skal kunne «bortvelge» farskapet til et foster han er biologisk far til – nå kalt «juridisk abort» – er et helt annet spørsmål av fremfor alt moralsk karakter, men med juridiske og økonomiske implikasjoner for det vordende barn, skriver Syse.

Lege og debattant Morten Horn mener at mannen må skrives inn i abortloven. Men om «juridisk abort» er løsningen, er ikke sikkert.

- Juridisk abort er problematisk ikke minst for barnet som blir født uten en far, skriver Horn i en kronikk i Aftenposten.

