Blogger Linn Rosenborg:  - Jeg bidrar til min egen skam

- Som barn hadde jeg en høy stemme, jeg klatret i trær, hadde alltid fem skrubbsår på beina og løp gjerne mer rundt enn jeg satt stille.

Nettavisen-blogger Linn Winsnes Rosenborg er fortsatt kjent for å snakke høyt og i klartekst, både i debatter og gjennom bloggen sin Kommentarfeltet. Hun er også en av mange kvinner som har fått sin dose sjikanerende kommentarer.

- Da jeg skrev et innlegg om en festival jeg var på, fikk jeg høre i kommentarfeltet at jeg var hore, ludder, overgriper og pedofil, sa hun i et tidligere intervju med Nettavisen.

Komiker Sigrid Bonde Tusvik, skuespiller Henriette Steenstrup og komiker og familieterapeut Dora Thorhallsdottir snakket i helgen med Nettavisen om hvorfor det skal så lite til før kvinner provoserer.

- De rammene kvinner skal passe inn i er rett og slett menneskefiendtlige, sa blant annet Thorhallsdottir.

- Innsvingt og trang for jenter



Winsnes Rosenborg er utdannet pedagog og er opptatt av at særlig små jenter blir satt i bås og får samfunnskonstruerte normer tredd ned over hodet, lenge før de er bevisst det selv.

- Jenter blir dempet fra de er små fordi de ikke er «jentete nok». For gutter er det annerledes. De er «bare gutter» hvis de skriker, løper og hoier, sier hun til Nettavisen.

Hun forteller også at hun selv ofte kunne føle seg «feil» opp gjennom oppveksten.

- Jeg ønsker meg mann og barn, jeg ønsker meg familielivet. Men for mange er det både uforenlig og provoserende at jeg som er feminist ønsker meg dette.

- Selv om mamma og pappa har skrytt av meg for den jeg, så har jeg også blitt hysjet på hele livet. Blitt bedt om å snakke lavere, holde meg mer i ro. Det handlet ofte om at jeg var jente, for jenter skulle ikke løpe rundt med blodige skrubbsår på beina og klatre i trær mens de hoia og skreik. Når gutta gjorde det samme var de «bare gutter».

Eksemplene er mange på hvordan jenter og gutter fra tidlig alder får prakket på hva som passer for en jente og hva som passer for en gutt.

- T-skjorter til gutter er jo mer firkantet og løse og ledige i formen, mens for jenter er de innsvinget og trangere, sier bloggeren.





Måtte innom 11 steder før spørsmålet kom



I klesbutikkene henger klærne gjerne inndelt etter kjønn, i lekebutikken spørres det raskt om du vil ha rosa papir, dersom du kjøper noe «jentete».

- Veldig ofte er spørsmål om kjønn det første spørsmålet du får om du skal kjøpe gave til et barn, sier Winsnes Rosenborg.

Det fikk hun selv erfare da hun her om dagen skulle kjøpe gave til to jenter på fire år.

- Jeg måtte innom 11 bokhandlere før noen spurte hva de likte. I alle bokhandlene var det første spørsmålet: «Er det gutt eller jente? »

Bloggeren mener vi alle bør sette spørsmålstegn ved små ting i hverdagen som putter oss i bås.

- Ved å reagere kan vi bidra til å stoppe at vi som samfunn setter forventninger til kjønn fra barna er små. Det betyr jo ikke at alt skal være kjønnsnøytralt allikevel, det betyr jo bare at man skal ha et valg.

I BARNDOMMEN: Linn likte å løpe, klatre, skrike og hoie sier hun selv. På dette bildet er hun rundt 6 år gammel.

- Det har aldri vært friere å være kvinne



Å føle at man ikke har et valg, kjenner mange kvinner på i dag. Det at kvinnerollen fortsatt er trang, og at det skal så lite til før kvinner provoserer handler om disse forventningene, mener Winsnes Rosenborg.

- Det har aldri vær friere å være kvinne i Norge i dag, på mange måter har vi kommet langt. Men så lenge det stilles forventninger utfra kjønn så er kvinnerollen et samfunnsproblem.

Hun sikter for eksempel til at kvinner fortsatt blir møtt på en annen måte enn menn i offentlige debatter.

- Jeg tenker det henger sammen med eldgamle strukturer som er innarbeidet i oss. Det er er ikke at vi som samfunn tillater det. For vi må huske at dette er ikke et kvinneproblem, det er et samfunnsproblem. Vi må slutte å snakke om kvinnespørsmål som kvinnespørsmål. Vi må snakke om det som samfunnsspørsmål, sier hun.

I det hele tatt er det vanskelig å få kvinner til å stille opp i debatter. Nettopp fordi det koster mye å stå i stormen.

- Dette må vi møte ved å verne om dem som deltar i debatter. Vi må støtte opp om dem. Dessuten trenger vi modige kvinner. Så lenge vi trenger feminisme, så trenger vi modige kvinner. Så lenge vi trenger kvotering, trenger vi modige kvinner som utfordrer kvinnerollen.

- Jeg bidrar til min egen skam



Winsnes Rosenborg mener mange kvinner skammer seg dersom de utfordrer og skaper sin egne rammer. Det gjelder også henne selv.

- Jeg syns det er irriterende at det er så mye skam knyttet til kvinnerollen. Jeg ønsker meg for eksempel mann og barn, jeg ønsker meg familielivet. For mange er det både uforenlig og provoserende at jeg som feminist ønsker meg dette. For slike konforme ønsker bør man ikke ha dersom man er feminist? Det fører til at jeg skammer meg, og på den måten bidrar jeg til min egen skam.

- Vi må elske forskjellene hos kvinner



Hun syns også at menn bør støtte kvinner i det offentlige rom og at vi kvinner må være rausere med hverandre.

- Vi må også lære oss å elske forskjeller hos kvinner. Kvinner er mange ting. Kvinner må få være feminine OG ha sterke meninger. Selv om jeg er feminist, og har masse sterke meninger, må jeg få lov til å ta på meg maskara og leppestift, å få være den jeg er. Mange vil nok påstå at kvinner er kvinner verst når det kommer til utseendet og kropp og det bidrar til å opprettholde usunne idealer.

Det verste er allikevel når kvinner blir avskrevet som irrasjonelle, mener hun.

- Det aller mest irriterende, det er når vi kvinner blir avskrevet som irrasjonelle vesener når vi viser følelser. Jeg har selv valgt å takke nei til debatt fordi jeg vet at jeg kommer til å grine for eksempel. Og hvis vi griner, da er diskusjonen over.

