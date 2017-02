Bloggeren Kona til lever fint uten «thigh gap». Det får hun jubel for

ANNONSE

Folkens. Dere begynner å kjenne meg nå. Dere vet at jeg ikke føler meg truffet når det snakkes om at bloggere har et ansvar når de legger ut bilder av silikonpupper og opererte rumper.

Slik begynner Side2-blogger Konatil, eller Christina Sandnes, sitt blogginnlegg «Livet uten Tigh Gap». I skrivende stund har over 45.000 lest innlegget.

- Jeg får vondt langt inn i hjerterota når jeg ser videoen til Sophie Elise, der hun åpenhjertig snakker om hvordan hun ble påvirket av media, og sin egen hjerne som fortalte at hun ikke var bra nok, skriver hun.

SE VIDEOEN TIL SOPHIE ELISE HER:

Foruten å snakke til unge kvinner, skriver hun også om kroppen når man blir 34 år gammel og har født to barn.

- Ekstra viktig å ta debatten



Sandnes sier til Nettavisen at hun mener det er bra at det tas en debatt om plastisk kirurgi.

- Det er på tide å innse at ungdom som vokser opp i dag har uendelig mange flere påvirkningskanaler enn før, noe som har resultert i at det naturlige og ekte ikke blir sett på som bra nok lenger. Derfor er det ekstra viktig å skape debatt!

Christina Sandnes blogger ofte med skjevt blikk og humor. Men hun synes kroppspresset blant unge i dag er lite morsomt.

Som tenåring sammenliknet hun seg ofte med jentene på skolen, og følte på kroppspresset. Men det var aldri snakk om å rette på utseendet fysisk.

- Jeg sier ikke at de som har lagt seg under kniven er dårlige mennesker, jeg lurer bare på når det plutselig ikke lenger var bra nok å være som man er? Skriver hun.

Kvinner med god råd overrepresentert



I 2008 gjennomførte Statens helsetilsyn en levekårsundersøkelse der fem prosent av de spurte fortalte at de fått gjort et kosmetisk inngrep som de hadde betalt for selv. Det er den siste store undersøkelsen som er gjort om kosmetiske inngrep blant Norges befolkning.

I dag er ikke-kosmetiske inngrep som injeksjoner, restylane, kjemisk peeling og botox stadig mer vanlig. På kirurgifronten er det fremdeles brystforstørrelse- brystreduksjon, øyelokkplastikk og fettsuging av mage, rumpe og lår som troner på toppen.

De aller fleste kvinnene som gjennomfører disse har, ifølge undersøkelsen fra 2008, en inntekt på over 450.000 kroner eller mer. Plastisk kirurg Ayman Zakaria fra Stavanger, som har lang erfaring på feltet, opplyser til Nettavisen at de fleste kvinner kommer etter at de har gjennomført et svangerskap eller to.

De vil rette på kroppen Sandnes skriver om.

- Rumpa forsvant i dragsuget



Christina Sandnes skriver i bloggen at «de slappe puppene er pensjonert», magemusklene nekter å trekke seg sammen etter barn nummer to.

«Rumpa mi er et kapittel for seg, den forsvant i dragsuget av den siste fødselen, og jeg vet ikke om jeg noensinne kommer til å finne den igjen. Både den flate rumpa og baksiden av begge lårene er pyntet av en gjeng ivrige cellulitter», skriver hun.

- Avslappet forhold



- De fleste som har gjennomgått et svangerskap opplever at kroppen er annerledes i større eller mindre grad. I mine øyne er det sånn det skal være, men jeg er selvfølgelig klar over at alle opplever dette ulikt. Hadde jeg slitt med helseplager etter fødselen, ville ting selvsagt vært annerledes - for det er ikke sånne inngrep jeg mener det bør rettes fokus mot, sier hun til Nettavisen.

En annen blogger som har satt søkelys på debatten rundt kosmetiske inngrep og kroppsidealer er Stine Tjernsli Jensen. Hun satte fokus på hva som skjer den dagen en datter likner den versjonen moren har operert seg vekk fra.

- Bør jeg muligens takke moren min, som bestandig har hatt et avslappet forhold til sin kropp - kanskje det å vokse opp med hennes trygghet har gjort meg til en tryggere person? Skriver Sandnes i bloggen.

-Det kan være at jeg er preget av at mine venninner som er mødre, også har et avslappet forhold til kroppen sin - for vi har aldri gjort annet enn å le av oss selv og ta ting med et smil. Kanskje burde jeg egentlig takke venninnene mine også, sier Christina Sandnes med et smil.

Blogger Styleconnection, eller Kristin Gjelsvik, sa dette i sin takketale under årets Vixen Blog Awards: