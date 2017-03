Bodybuilder får refs etter å ha gjort narr av kvinne på treningssenter

ANNONSE

Bodybuilder Diana Andrews fra London har sperret de aller fleste av sine kontoer på sosiale medier etter at hun har fått knallhard kritikk for en videostory hun lastet opp på Instagram nylig, skriver The Independent.

På videoen kunne hennes 17.500 følgere se en kvinne som går og snakker i telefonen på en tredemølle inne på et helsestudio.

Over videoen hadde Andrews skrevet «Love handles», altså valker over buksekanten.

I tillegg lastet hun opp et bilde hvor hun skrev «Vedder for at hun bestiller (tre hamburger-emojis) levert».

Selv om Andrews kort tid senere gjorde Instagram-kontoen sin privat, ble bilder av delingene hennes raskt fanget opp og delt videre på nettet.

Hun har i etterkant måttet tåle mye kjeft for det mange kaller mobbing.

- Dette er grunnen til at de fleste hater å dra på gymmen for å forsøke å forbedre seg selv, sto det ved bildene da de ble lastet opp i en kvinnegruppe på Facebook.

- Body shamingen må stanses

Megan Crabbe (24) - en britisk blogger som fokuserer på å se det positive ved kroppen, uansett størrelse og form - reagerer sterkt på Andrews «body shaming», altså kritikk av andre menneskers utseende og kropp.

Blogger Megan Crabbe (24). Foto: Instagram/Megan Crabbe

- Jeg skulle ønske folk som Diana ville innse at det å rive andre ned på grunn av hvordan de ser ut, ikke vil få deg til å føle deg bedre selv, sier 24-åringen med nesten 700.000 følgere på Instagram, til Huffington Post.

Hun synes det er synd at personer med mange følgere i sosiale medier er med på å få andre til å føle at de må se ut på en viss måte for å bli godtatt.

- Alt det gjør er å forsterke skadelige skjønnhetsstandarder og fortsette å få kvinner til å tro at vi eksisterer for å konkurrere mot hverandre om å være vakrest. Det gjør vi ikke. Det er plass til oss alle, og denne body shamingen må stanses.

I etterkant av all kritikken har Andrews bedt om unnskyldning.

- Jeg ser at det var galt av meg å komme med den tullete vitsen. Det var aldri min intensjon å body shame, såre eller være respektløs overfor noen, skriver hun på bildedelingstjenesten Snapchat.

Også på Facebook har hun forsøkt å forklare tanken bak delingen:

- Må ikke rive hverandre ned

Selv om hun har bedt om unnskyldning i flere kanaler i sosiale medier, får hun fortsatt gjennomgå.

- Kommentaren din var ikke en spøk, du body shamet åpenlyst et medmenneske og en annen kvinne, noen du i stedet burde bygge opp og oppmuntre ved å si «Bra jobbet, flott at du er her og gjør gode valg for ditt eget liv», skriver en kvinne på Facebook.

- Bare fordi hun selv er veltrent, kan hun ikke få andre mennesker til å føle seg dårlig på gymmen. Treningsstudioer er et sted for alle kropper. Punktum, skriver en annen.

- En kvinnelig bodybuilder som deler et bilde av en overvektig kvinne på en tredemølle for å gjøre narr av henne, gjør meg rasende, er en annen kommentar.

- Diana Andrews har glemt at kvinner må støtte hverandre og hjelpe hverandre opp, ikke rive hverandre ned. Slutt med å være Mean Girls.